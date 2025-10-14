Add DNA as a Preferred Source
कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?

केबीसी के एक एपिसोड से सोसिस्ल मीडिया पर वायरल 10 साल के इशित भट्ट के माता-पिता को भी आलोचना का सामना करना पड़ा,फेसबुक और एक्स पर अजनबियों ने सिर्फ़ उन कुछ टेलीविज़न दृश्यों के आधार पर उनकी 'पेरेंटिंग स्टाइल' की कड़े शब्दों में निंदा की है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 14, 2025, 02:57 PM IST

कौन है KBC 17 से सुर्खियों में आया Ishit Bhatt? क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है Parenting?
इस दौर में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कैमरे में कैद एक छोटा सा पल, पल भर में वायरल हो सकता है. हाल ही में, गुजरात के एक 10 साल के बच्चे इशित भट्ट ने बतौर प्रतियोगीलोकप्रिय क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में हिस्सा लिया. इशित के मामले में हैरान करने वाली बात यह रही कि यह बच्चा जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने अति-आत्मविश्वासी रूप और बेबाक व्यवहार के लिए चर्चा का विषय बन गया. होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ उनकी छोटी-सी बहस ने ऑनलाइन एक व्यापक बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोगों ने इसे अशिष्टता करार दिया है.

बात इशित तक ही सीमित रहती तब भी ठीक था. अब जबकि मामला वायरल है बच्चे के माता-पिता को भी आलोचना का सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया पर अजनबियों ने सिर्फ़ उन कुछ टेलीविज़न दृश्यों के आधार पर उनकी 'पेरेंटिंग स्टाइल' की कड़े शब्दों में निंदा की है.

शो के जरिये कैसे सुर्खियों में आए इशित भट्ट?

इशित ने अपने शो की शुरुआत में ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया जब उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा,'मुझे नियम पता हैं इसलिए आप मुझे अभी नियम समझने मत बैठना.' उन्होंने पूरे शो के दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, यहां तक कि ऑप्शन दिए जाने से पहले ही पूछ लिया, और कहा, 'अरे विकल्प डालो.'

जब जवाब देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा, 'सर एक क्या उस में चार ताले लगाओ, लेकिन ताला लगा दो.' रामायण से जुड़े एक सवाल के दौरान, उन्होंने खुद ही विकल्प पूछे.अंत में, उनका जवाब गलत निकला और उन्हें बिना कोई इनामी राशि दिए ही जाना पड़ा.

बच्चे के एटीट्यूड पर क्या बोले अमिताभ बच्चन?

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, 'कभी-कभी बच्चे अति आत्मविश्वास में गलती कर देते हैं.' बता दें कि यह एपिसोड तेज़ी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इसे व्यापक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

इस घटना ने ज्ञान और शिष्टाचार के बीच संतुलन बनाने पर भी चर्चा शुरू कर दी. कुछ लोगों ने भट्ट का समर्थन किया, जबकि कुछ का मानना ​​था कि उनके माता-पिता और शो के निर्माताओं को ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

चूंकि इस मामले में बच्चे के माता पिता को घेरा जा रहा है, इसलिए प्रतिक्रिया ये भी है कि यदि बच्चा इतना बद्तमीज और अहंकारी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह मां बाप हैं. कहा जा रहा है कि शायद अब माता-पिता सीखेंगे कि एक बिगड़ैल बच्चे को पालना पालन-पोषण नहीं, बल्कि सार्वजनिक उपद्रव की ट्रेनिंग है.

गौरतलब है कि केबीसी का ये एपिसोड सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है तो इसे लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं.  कहा जा रहा है कि शायद एपिसोड स्क्रिप्टेड था.

सच्चाई क्या है इसका जवाब जल्द ही मेकर्स की तरफ से दे दिया जाएगा. लेकिन इस एपिसोड को देखते हुए इतना तो साफ़ हो गया है कि शिष्टाचार के बिना सिर्फ़ ज्ञान ही काफ़ी नहीं है. बच्चों को बड़ों का सम्मान और विनम्रता सिखाना बहुत ज़रूरी है, खासकर राष्ट्रीय मंच पर.

