जानें कौन हैं Delhi Blast की उलझी हुई गुत्थी सुलझाने वाले IPS Vijay Sakhare, क्यों माना जाता है खास?

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हालिया विस्फोट, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, की उच्च-स्तरीय जांच का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एनआईए ने अपने महानिदेशक, आईपीएस विजय सखारे को दी है. आइये जानें कौन है आईपीएस विजय सखारे?

एनआईए ने अपने महानिदेशक, आईपीएस विजय सखारे को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए हालिया विस्फोट, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, की उच्च-स्तरीय जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है. भीड़भाड़ वाले समय में हुए इस घातक विस्फोट ने कई राज्यों में सक्रिय एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल की बहु-एजेंसी जांच शुरू कर दी है. जांच ​​के समन्वय के लिए सखारे के नेतृत्व में एक विशेष दस सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. इस टीम में एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), दो उप महानिरीक्षक (डीआईजी), तीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) और चार पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) शामिल हैं.

वे हमले के पीछे संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल से संबंधित सभी केस फाइलों, साक्ष्य लॉग और पूछताछ रिकॉर्ड को एकत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे.

एनआईए ने लाल किले और आसपास के इलाकों के 1,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फीड का विश्लेषण शुरू कर दिया है. डिजिटल फोरेंसिक टीमें विस्फोट से पहले संदिग्धों की गतिविधियों और संचार की पहचान करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों से मोबाइल टावर डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों का भी पता लगा रही हैं.

कौन हैं आईपीएस विजय सखारे?

केरल कैडर के 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय सखारे आतंकवाद-रोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं.

इस साल सितंबर में एनआईए महानिदेशक का पदभार संभालने से पहले, सखारे इसी एजेंसी में महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे और कई संवेदनशील आतंकवाद-रोधी जांचों की देखरेख कर चुके थे.

उन्होंने एनआईए के भीतर जांच के तरीकों को आधुनिक बनाने और ख़ुफ़िया और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय पर ज़ोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

लाल किला विस्फोट मामले की जांच का नेतृत्व करने के लिए उनकी नियुक्ति सरकार की एक गहन, साक्ष्य-आधारित जांच सुनिश्चित करने की मंशा का संकेत देती है.

सूत्रों के अनुसार, सखारे ने आज सुबह खुफिया ब्यूरो (आईबी) प्रमुख के साथ एक विस्तृत रणनीति बैठक की ताकि परिचालन प्राथमिकताओं को संरेखित किया जा सके.

एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं शुरुआती निष्कर्ष

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को प्रारंभिक निष्कर्षों की समीक्षा के बाद, दिल्ली विस्फोट मामले को औपचारिक रूप से एनआईए को सौंप दिया गया.

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ होगा. सूत्रों ने बताया कि उमर मोहम्मद नामक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर, मॉड्यूल के दो प्रमुख सदस्यों, डॉ. मुज़म्मिल शकील और डॉ. आदिल राठेर की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया होगा.

जांचकर्ताओं ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट सहित 2,900 किलोग्राम विस्फोटकों का एक विशाल जखीरा भी जब्त किया है.

घटनास्थल के प्रारंभिक फोरेंसिक निरीक्षण से पता चला है कि कोई गड्ढा नहीं बना है और न ही प्रक्षेप्य प्रभाव का कोई सबूत मिला है. इससे संकेत मिलता है कि उपकरण समय से पहले विस्फोटित हो गया होगा या उसे गलत तरीके से संभाला गया होगा.

खुफिया अधिकारियों के मुताबिक 'हो सकता है कि संदिग्ध घबरा गए हों और विस्फोटक ले जाते समय उनसे कोई गलती हो गई हो,' जो किसी योजनाबद्ध हमले के बजाय आकस्मिक विस्फोट की ओर इशारा करता है.

एनआईए की जांच अब जैश मॉड्यूल के पूरे संचालन नेटवर्क का पता लगाने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और स्थानीय सहायता प्रणालियों का पता लगाने पर केंद्रित है.

दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

विजय सखारे के नेतृत्व में विशेष टीम जैसे-जैसे अपना काम तेज़ कर रही है, जांच से इस बात की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है कि संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल कैसे काम करता था और क्या दिल्ली विस्फोट एक अलग घटना थी या किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी जिसे बीच में ही विफल कर दिया गया था.