कौन हैं IAS Anurag Jain, जो बने नीति आयोग के नए CEO, जानें क्या है मध्य प्रदेश से उनका कनेक्शन

Who Is Anurag Jain: केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है. जानिए उनकी शानदार शैक्षणिक योग्यता, करियर और मध्य प्रदेश से उनके खास रिश्ते के बारे में.

केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को देश के प्रमुख नीति थिंक टैंक नीति आयोग (NITI Aayog) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. पूर्व सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब नीति आयोग को एक पूर्णकालिक प्रमुख मिल गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी इस नियुक्ति को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वह इस पद पर अगले दो साल तक अपनी सेवाएं देंगे. आइए जानते हैं कि एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अनुराग जैन का सफर और उनका मध्य प्रदेश से क्या खास कनेक्शन रहा है.

कौन हैं अनुराग जैन?

अनुराग जैन 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. उनके पास प्रशासनिक सेवा का लगभग चार दशकों का लंबा और शानदार अनुभव है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर कई बेहद महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है. अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) में सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव, और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर काम किया है.

मध्य प्रदेश से क्या है कनेक्शन?

उन्होंने मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री के सचिव और हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी बेहतरीन सेवाएं दी हैं. अब नीति आयोग के नए प्रमुख के रूप में उन पर देश की आर्थिक और विकास नीतियों को गति देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

कितनी है शैक्षणिक योग्यता?

11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अनुराग जैन छात्र जीवन से ही बेहद मेधावी रहे हैं. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है:

बीटेक की डिग्री: उन्होंने साल 1986 में देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी और अपने बैच में दूसरा स्थान प्राप्त किया था.

मास्टर डिग्री: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा का रुख किया और 1988 की यूपीएससी परीक्षा सफलता पूर्वक पास की. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की प्रसिद्ध सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी (Syracuse University) से लोक प्रशासन (Public Administration) में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की.

नीति आयोग में क्या होगी उनकी भूमिका?

अनुराग जैन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास और शासन में सुधार से जुड़े नीतिगत मामलों का गहरा अनुभव है. नीति आयोग के सीईओ के रूप में उनका मुख्य कार्य देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-based policymaking) का समर्थन करना और राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को तेजी से लागू करने की देखरेख करना होगा. उनके केंद्र में आने के बाद मध्य प्रदेश में उनकी जगह 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है.

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