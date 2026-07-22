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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Jantar Mantar पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने IAAS मीना बिष्ट को सौंपी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी; जानें कौन हैं वो?

IAAS Officer Meena Bisht: जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने IAAS अधिकारी मीना बिष्ट को शिक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर नियुक्त किया है. कौन हैं मीना बिष्ट और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 22, 2026, 01:23 PM IST

Jantar Mantar पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने IAAS मीना बिष्ट को सौंपी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी; जानें कौन हैं वो?

Image Credit: Twitter

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  • मीना बिष्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में डायरेक्टर बनीं हैं
  • मीना बिष्ट 2012 बैच की IAAS अधिकारी हैं
  • UPSC में 327वीं रैंक हासिल की थी 

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों छात्रों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है. छात्र शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सुधारों की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं. इसी गर्मागरम माहौल के बीच केंद्र सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मीना बिष्ट को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है. इसी के साथ आइए IAAS अधिकारी मीना बिष्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं.

सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत हुई नियुक्ति

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, IAAS अधिकारी मीना बिष्ट की यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) के तहत की गई है. उन्हें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में 5 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) कार्यालय द्वारा उनके नाम की अनुशंसा सेंट्रल डेप्युटेशन के लिए की गई थी. शिक्षा मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण विभाग में आने के बाद वह शिक्षा नीतियों, योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक फैसलों और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगी.

कौन हैं IAAS मीना बिष्ट?

मीना बिष्ट भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) की 2012 बैच की प्रतिष्ठित अधिकारी हैं. उन्होंने CAG के अधीन रहते हुए विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय लेखा-परीक्षा से जुड़े पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के तहत मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी और उनके पास एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री भी है.

UPSC में कितनी रैंक हासिल की थी?

अपनी योग्यता और कठिन मेहनत के दम पर मीना बिष्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की थी. उन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 327वीं रैंक (AIR) प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें IA&AS सेवा आवंटित की गई थी.

क्या होती है IAAS सेवा?

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS) केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एक प्रतिष्ठित ग्रुप 'A' सिविल सेवा है. इस सेवा के अधिकारी मुख्य रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं. उनका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकारों के खातों की ऑडिटिंग, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के खर्चों की पारदर्शिता की निगरानी करना होता है. वर्तमान में छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन के बीच शिक्षा विभाग में उनकी यह नियुक्ति काफी चर्चा का विषय बनी हुई है.

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