FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गोरखपुर में SIR को लेकर CM योगी की मेयर और विधायक के साथ बैठक | फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

Homeभारत

भारत

साइबर सिक्योरिटी फोरेंसिक एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत ने GPS Spoofing पर क्यों जारी किया एक गंभीर अलर्ट

हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी ख़बर सामने आई जिसने हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पिछले कुछ समय से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े हवाई अड्डों के पास उड़ानों ने जीपीएस स्पूफिंग (GPS Spoofing) का सामना किया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 03, 2025, 06:04 PM IST

साइबर सिक्योरिटी फोरेंसिक एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत ने GPS Spoofing पर क्यों जारी किया एक गंभीर अलर्ट

कौन है अंकुर चंद्रकांत जिनका GPS Spoofing अलर्ट हो रहा वायरल

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी राज्यसभा में माना कि जीपीएस स्पूफिंग  से करीब 800 उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं. लेकिन इस पूरे मामले में एक आवाज़ ऐसी है, जिसने सबसे पहले इस ख़तरे को पहचाना और अब भी इसे गंभीरता से लेने की अपील कर रही है – वह हैं साइबर सिक्योरिटी फोरेंसिक एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत (Ankur Chandrakant).

अब जब सरकार ने 800 उड़ानों के प्रभावित होने की बात मान ली है, तो चंद्रकांत का संदेश और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. उनका सीधा कहना है: "इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसे गम्भीरता से लेना चाहिए."

क्यों है यह इतना गंभीर? निशाने पर कौन?

जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है, आपके विमान को नकली जीपीएस सिग्नल भेजना, जिससे पायलट को गलत जानकारी मिले कि वह कहाँ है. कल्पना कीजिए, आप कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपका नेविगेशन सिस्टम आपको कहीं और दिखा रहा है—यह ज़मीन पर भी ख़तरनाक है, आसमान में तो पूछिए ही मत!

अंकुर चंद्रकांत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमलावर इस तकनीक को बड़े लोगों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा: "बड़ा बिज़नेस मैन , पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट , सहित तमाम हस्तियाँ एयरट्रवेल करती हैं, अटैकर्स इसे हथियार बना सकते हैं."

यानी, देश के बड़े उद्योगपति, नामचीन हस्तियां, और राजनेता, जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा दाँव पर लग सकती है. यह केवल विमान को भटकाने का मामला नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है.

राहत की बात यह है कि हमारे हवाई अड्डों पर अभी भी पुराने और भरोसेमंद नेविगेशन सिस्टम (जैसे VOR, DME) काम कर रहे थे, इसलिए किसी भी उड़ान के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ा. यह बैकअप सिस्टम ही वह दीवार साबित हुआ जिसने हमें किसी बड़े हादसे से बचा लिया.

लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या हम सिर्फ़ पुराने सिस्टम के भरोसे बैठे रहेंगे?

साइबर एक्सपर्ट्स और सरकार को मिलकर अब एंटी-स्पूफिंग और एंटी-जैमर तकनीकों पर तेज़ी से काम करना होगा. अंकुर चंद्रकांत जैसे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बातों को सुनना और उन पर तुरंत एक्शन लेना वक़्त की ज़रूरत है.

जीपीएस स्पूफिंग अब सिर्फ़ एक तकनीकी शब्द नहीं है, यह हमारी हवाई सुरक्षा के लिए एक ठोस चुनौती बन गया है, जिसे हमें 'हल्के में' लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

अंकुर चंद्रकांत जैसे विशेषज्ञों की चेतावनी को अब सिर्फ़ एक 'वायरल रील' नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी माना जाना चाहिए. आसमान में उड़ने वाली हमारी उम्मीदों की सुरक्षा के लिए, अब 'हल्के में' लेने का समय निकल चुका है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
Mukesh Ambani Expenses: रोज़ 50 करोड़ खर्च करें मुकेश अंबानी, तो भी टस से मस नहीं होगी संपत्ति, पूरा गणित यहां समझें
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement