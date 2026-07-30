FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन हैं CJP प्रवक्ता रत्ना सिंह? क्या है अभिजीत दिपके से कनेक्शन, जानें उन्हें क्यों मिल रही जान से मारने की धमकियां

कौन हैं CJP प्रवक्ता रत्ना सिंह? क्या है अभिजीत दिपके से कनेक्शन, जानें उन्हें क्यों मिल रही जान से मारने की धमकियां

अटाकामा के रेगिस्तान में दफन हैं फैशन की लाशें, अंतरिक्ष से दिखाई देता है यह कपड़ों का कब्रिस्तान

अटाकामा के रेगिस्तान में दफन हैं फैशन की लाशें, अंतरिक्ष से दिखाई देता है यह कपड़ों का कब्रिस्तान

आज का मौसम, 30 जुलाई: 9 घंटे दिल्ली-नोएडा समेत इन 12 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, UP-बिहार में तेज आंधी; जानें गुरूग्राम-फरीदाबाद का हाल

आज का मौसम, 30 जुलाई: 9 घंटे दिल्ली-नोएडा समेत इन 12 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, UP-बिहार में तेज आंधी; जानें गुरूग्राम-फरीदाबाद का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं CJP प्रवक्ता रत्ना सिंह? क्या है अभिजीत दिपके से कनेक्शन, जानें उन्हें क्यों मिल रही जान से मारने की धमकियां

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रवक्ता और वकील रत्ना सिंह कौन हैं, अभिजीत दिपके से उनका क्या संबंध है और जंतर-मंतर के सफल आंदोलन के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां क्यों मिल रही हैं? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी लेख में मिल जाएंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 30, 2026, 09:39 AM IST

कौन हैं CJP प्रवक्ता रत्ना सिंह? क्या है अभिजीत दिपके से कनेक्शन, जानें उन्हें क्यों मिल रही जान से मारने की धमकियां

Image Credit: Twitter

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सफल आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के पीछे 2-4 ऐसे चेहरे हैं, जिनकी सबसे अहम भूमिका रही है, उनमें सीजेपी की प्रमुख प्रवक्ता और जानी-मानी वकील रत्ना सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है. सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की बेहद करीबी रत्ना सिंह इन दिनों अपने बयानों और हालिया धमकियों को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल प्रवक्ता को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है.

CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था?

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी दी थी. पार्टी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए केस को वापस नहीं लिए गए, तो वे फिर से जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. इस दौरान सीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रही है. इसी सिलसिले में देर रात सीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी, जिसके बाद से रत्ना सिंह और उनके सहयोगियों के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं.

कौन हैं रत्ना सिंह, क्या है अभिजीत दिपके से रिश्ता?

रत्ना सिंह, कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना के बाद से इसके मुख्य नेतृत्व का अभिन्न हिस्सा रही हैं. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के गठन के समय ही उन्हें मजबूत और रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी थी. रत्ना सिंह, पार्टी की कोर कमेटी में शामिल होने वाली अभिजीत दिपके की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं. जंतर-मंतर पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान मंच संचालन, रणनीति तैयार करने, मीडिया से संवाद और सोशल मीडिया अभियानों को संभालने में रत्ना सिंह ने ही अहम भूमिका निभाई थी.

सीजेपी में जुड़ने से पहले क्या करती थीं रत्ना सिंह?

राजनीति और सीजेपी पार्टी के मामलों में एक्टिव रहने से पहले रत्ना सिंह का करियर बेहद शानदार और प्रभावशाली रहा है. वह सिर्फ एक राजनीतिक प्रवक्ता ही नहीं, बल्कि पेशे से एक कुशल वकील भी हैं. रत्ना अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करती हैं. इसके अलावा, वह लीगल जर्नलिस्ट के रूप में भी कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. युवा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली रत्ना ने अपने कानूनी ज्ञान और तीखे तर्कों के दम पर बहुत कम समय में किसी पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाई है.

रत्ना सिंह को क्यों मिल रही है जान से मारने की धमकियां?

नीट पेपर लीक पर CJP के इस आंदोलन के बाद से पार्टी के प्रमुख नेताओं को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है. इन दिनों रत्ना सिंह को भी धमकियां मिल रही हैं. इसके पीछे का मुख्य कारण, छात्र आंदोलन की सफलता और सरकार पर बना राजनीतिक दबाव माना जा रहा है. अब इसी विरोध के चलते उन्हें और उनक अन्य प्रवक्ताओं को विरोधियों की तरफ से लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है.

CJP पार्टी में कौन-कौन है?

सीजेपी की कोर टीम में रत्ना सिंह के अलावा सौरव दास, आशुतोष रांका, आफरीन नवाज और वैष्णवी गौर जैसे नाम शामिल हैं. इनके एकजुट होकर प्रयास करने से ही सरकार को भी आंदोलन के आगे झुकना पड़ा था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
ISRO के इन 5 वैज्ञानिकों का सिर्फ स्पेस नहीं एजुकेशन में भी योगदान, NEP से NTA को सुधारने तक की सरकार से मिली जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement