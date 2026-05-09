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भारत

बंगाल का सीएम बनते ही सुवेंदु के सामने कौन सी होंगी 5 बड़ी चुनौतियां? NCRB के रेप, मर्डर और अपहरण के आंकड़े क्यों बढ़ा रहे टेंशन

पश्चिम बंगाल में राजनीति जितनी गरम हो रही है, उतना ही कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी बड़ा बनता जा रहा है. NCRB के अपराध आंकड़े अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि आम लोगों की चिंता बन चुके हैं. ऐसे में सीएम बनते ही सुवेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता के भीतर सुरक्षा और भरोसा वापस लाना होगा.

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ऋतु सिंह

Updated : May 09, 2026, 11:22 AM IST

बंगाल का सीएम बनते ही सुवेंदु के सामने कौन सी होंगी 5 बड़ी चुनौतियां? NCRB के रेप, मर्डर और अपहरण के आंकड़े क्यों बढ़ा रहे टेंशन

These 5 Challenges Will Confront Suvendu Adhikari. (Photo Social Media)

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता की लड़ाई जितनी तेज हो रही है, उतनी ही तेजी से कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी बड़ा चुनावी हथियार बनता जा रहा है. रेप, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े अब सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की चिंता बन चुके हैं.

ऐसे माहौल में अगर सुवेंदु अधिकारी के सामने सीएम बनते ही सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लोगों के भीतर बैठा डर और असुरक्षा की भावना होगी. NCRB के आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में जनता अब विकास के साथ सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा मानने लगी है.

महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बनती जा रही

NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की संख्या लगातार चिंता बढ़ा रही है. रिपोर्ट में राज्य में 34 हजार से ज्यादा मामलों का जिक्र किया गया, जिनमें रेप, अपहरण, घरेलू हिंसा और यौन अपराध शामिल हैं.  

विशेषज्ञ मानते हैं कि अब महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ शहरी मुद्दा नहीं रह गया. छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी परिवार अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं. यही वजह है कि आने वाले समय में कोई भी सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर पाएगी.

अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध ने बढ़ाई बेचैनी

देशभर में महिलाओं के अपहरण और जबरन शादी से जुड़े मामलों को लेकर NCRB ने बड़ी संख्या दर्ज की है.  बंगाल में भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है. आम लोगों के लिए यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से निकलने वाली लड़कियों के माता-पिता के बीच डर का माहौल लगातार चर्चा में है.

राजनीतिक हिंसा और भरोसे की लड़ाई

पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है. चुनावों के दौरान हिंसा, कार्यकर्ताओं पर हमले और स्थानीय स्तर पर टकराव जैसे मुद्दे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. सुवेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अपराध कम करना नहीं होगी, बल्कि पुलिस और प्रशासन पर लोगों का भरोसा वापस लाना भी होगा. क्योंकि जब जनता को सिस्टम पर भरोसा कम होने लगता है, तब अपराध का डर और ज्यादा गहरा महसूस होने लगता है.

युवाओं के लिए रोजगार और अपराध का कनेक्शन

विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी और अपराध के बीच सीधा संबंध होता है. जब युवाओं को रोजगार और स्थिर भविष्य नहीं मिलता, तो सामाजिक तनाव बढ़ने लगता है. बंगाल में बड़ी संख्या में युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं.

ऐसे में अगर सुवेंदु अधिकारी भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर भी ठोस रोडमैप देना होगा. क्योंकि आम जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव देखना चाहती है.

सिर्फ आंकड़ों की नहीं, भरोसे की राजनीति

NCRB के आंकड़े यह जरूर दिखाते हैं कि अपराध एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन असली चुनौती लोगों के मन से डर हटाने की होगी. किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था सिर्फ पुलिसिंग से नहीं सुधरती, बल्कि तेज न्याय व्यवस्था, सुरक्षित माहौल और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है.

बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जहां जनता विकास, रोजगार और सुरक्षा तीनों को साथ देखकर फैसला करना चाहती है. यही वजह है कि आने वाले समय में सुवेंदु अधिकारी के सामने राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदें होंगी.

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