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Today's Weather Report: कहीं 45°C की झुलसाती गर्मी तो कहीं आंधी-बारिश का अंदेशा, IMD ने कई राज्यों को जारी किया अलर्ट

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भारत

Today's Weather Report: कहीं 45°C की झुलसाती गर्मी तो कहीं आंधी-बारिश का अंदेशा, IMD ने कई राज्यों को जारी किया अलर्ट

16 मई 2026 को भारत में मौसम का मिजाज दो हिस्सों में बंटा दिखाई देगा. उत्तर और पश्चिम भारत में हीटवेव और तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि दक्षिण, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है. IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 16, 2026, 07:06 AM IST

Today's Weather Report: कहीं 45°C की झुलसाती गर्मी तो कहीं आंधी-बारिश का अंदेशा, IMD ने कई राज्यों को जारी किया अलर्ट

Weather conditions in India on May 16, 2026

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सुबह तेज धूप और दोपहर तक धूलभरी आंधी… मई का मौसम इस बार लोगों की दिनचर्या ही बदल रहा है. देश के कई हिस्सों में गर्मी खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है, जबकि दूसरी ओर कई राज्यों में तेज बारिश, बिजली गिरने और तूफानी हवाओं का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में बाहर निकलने वाले लोगों, यात्रियों, किसानों और नौकरीपेशा लोगों के लिए मौसम की जानकारी बेहद जरूरी हो गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 16 मई 2026 को भारत में मौसम दो अलग-अलग तस्वीरें देखें. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में हीटवेव का असर रहेगा, जबकि पूर्व, पहाड़ी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश और तूफान की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 

किन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट?

आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम समेत कई राज्यों में आंधी, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में हवा की स्पीड 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश में भी गरज-चमक और बारिश की चेतावनी दी गई है.

दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत में गर्मी का प्रहार

दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं. कई शहरों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आईएमडी ने बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

आज और कल किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में सबसे गर्म इलाका  नजफगढ़ रहेगा. हालांकि पूरा दिल्ली- NCR ही गर्मी के चपेट में है और आज  तेज गर्मी, शाम को धूलभरी आंधी संभव है. वहीं कल हल्की बारिश और तेज हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है.

राजस्थान का सबसे गर्म शहर श्रीगंगानगर होगा और आज यहां लू और तेज धूप, तापमान 45°C के आसपास रहेगा. वहीं, कल पश्चिमी हिस्सों में गर्मी जारी, कुछ जगह आंधी की संभवना होगी.

यूपी का सबसे गर्म शहर प्रयागराज रहेगा और आज यहां उमस और तेज गर्मी, कई जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कल पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना रहेगी.

बिहार कासबसे गर्म शहर गया रहेगा और आज गर्मी के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा.  वहीं, कल कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मध्यप्रदेश का सबसे गर्म शहर खजुराहो/भोपाल क्षेत्र रहेंगे. आज यहां  भीषण गर्मी, कई जिलों में हीटवेव जैसी स्थिति रहेगी. जबकि कल कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश संभवना रहेगी.

पंजाब का सबसे गर्म शहर बठिंडा रहेगा और आज गर्म हवाएं चलेंगी पूरे दिन लेकिन शाम को मौसम बदल सकता है और कल बादल और हल्की बारिश की संभावना है.

हरियाणा का सबसे गर्म शहर गुरुग्राम होगा और आज  तापमान में बढ़ोतरी, बारिश की संभावना कम है. कल कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं.

हिमाचल का सबसे गर्म शहर ऊना रहने वाला है लेकिन आज कई जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट भी जारी हुआ है. वहीं कल बारिश से पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा रह सकता है.

उत्तराखंड का सबसे गर्म शहर देहरादून रहेगा लेकिन आज पहाड़ी जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी इससे मौसम सुहावना रहने की संभावना. कल भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा.

केरल का सबसे गर्म शहर पलक्कड़ रहेगा, लेकिन आज राज्य में भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी हुआ है. वहीं कल कई जिलों में बारिश जारी रह सकती है. 

महाराष्ट्रा का सबसे गर्म शहर नागपुर रहेगा और आज विदर्भ में गर्मी तेज, मुंबई में उमस का कहर जारी रहेगा. वहीं कल कुछ हिस्सों में प्री-मानसून बारिश संभवना भी बन रही है. 

गुजरात का सबसे गर्म शहर अहमदाबाद रहेगा और आज तेज गर्मी और लू जैसे हालात रहेंगे और कल भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा. 

पश्चिम बंगाल का सबसे गर्म शहर बांकुड़ा रहा है. बंगाल में आज  उमस और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना. वहीं कल तक दक्षिण बंगाल में मौसम बदला रह सकता है.

आसाम में सबसे गर्म शहर गुवाहाटी रहेगा. लेकिन आज भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट. वहीं कल कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है .

मानसून को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं?

IMD के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं. इसका असर आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के मौसम पर और ज्यादा दिखाई दे सकता है.  
 

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