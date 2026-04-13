नोएडा में क्यों मचा है बवाल? श्रमिकों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, सड़कों पर लगा जाम

नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. इस प्रदर्शन के दौरान श्रमिक और नोएडा पुलिस आमने-सामने आ गए हैं और सड़कों पर जाम लग गया है. पुलिस प्रदर्शनकारी श्रमिकों को काबू में लाने की कोशिश में जुटी हुई है.

नोएडा में आज ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है. कई इलाकों में जाम लगा हुआ है. जाम की वजह है श्रमिकों का प्रदर्शन. श्रमिक लंबे वक्त से अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसी मांग को लेकर 13 अप्रैल, 2026 को वो प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है.

ग्रेटर नोएडा फेस 2 में मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शन में कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की. इस तोड़फोड़ के बाद पुलिस की गाड़ी को पलट दिया. डीएम मेधा रूपम में श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं श्रमिक?

9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने अन-स्किल्ड कर्मचारियों के मिनिमम वेज को बढ़ाने का ऐलान किया था. सरकार ने मिनिमम वेज को 11,274 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया था. इसके बाद से नोएडा में काम करने वाले श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे. वेतन बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों ने काम की जगह पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और वीकली ऑफ दिए जाने की मांग भी कर्मचारियों ने की है.

DM ने बताया- ओवरटाइम और वीकऑफ का डबल मिलेगा पैसा

डीएम मेधा रूपम की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि बीते दो-तीन दिन में जिला प्रशासन और औद्योगिक ईकाइयों के बीच बैठक हुई और औद्योगिक ईकाइयों को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया-

1- ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा. हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. अगर कोई श्रमिक अपने वीकली ऑफ पर काम करता है तो उसे दोगुना भुगतान किया जाएगा.

2. सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस दिया जाएगा. ये भुगतान 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा.

3. हर वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता महिलाओं के द्वारा की जाएगी. शिकायत पेटियों की स्थापना की जाएगी ताकि श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए.

4- हर महीने की 10 तारीख से पहले श्रमिकों का वेतन एकमुश्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

5- सभी श्रमिकों को अनिवार्य रूप से सैलरी स्लिप दी जाएगी.

इसके साथ-साथ जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई-बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं. इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए, जहां फोन करके श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं- 01202978231, 01202978232, 01202978862, 01202978702.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से