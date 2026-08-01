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समुद्र मंथन योजना क्या है? जिसपर सरकार करेगी 84,084 करोड़ रुपये खर्च

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

समुद्र मंथन योजना क्या है? जिसपर सरकार करेगी 84,084 करोड़ रुपये खर्च

What Is Samudra Manthan Yojana: भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन योजना' को मंजूरी दी है. जानिए गहरे समुद्र से तेल और गैस खोजने की इस खास योजना के क्या उद्देश्य और लाभ हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 01, 2026, 11:46 PM IST

समुद्र मंथन योजना क्या है? जिसपर सरकार करेगी 84,084 करोड़ रुपये खर्च

Image Credit:: AI

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Samudra Manthan Yojana Kya hai: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को लगातार कम करने की कोशिश में है. इसी सिलसिले में देश की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की गई है. इस बड़ी पहल का नाम 'समुद्र मंथन योजना' यानी नेशनल आफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम रखा गया है. इसके माध्यम से महासागरों के भीतर छिपे प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल-गैस आदि को बाहर निकाला जाएगा.

समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सरकार ने इस वृहद कार्यक्रम के लिए कुल 84,084 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दे दी है. यह पूरा वित्तीय खर्च वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गहरे और अति-गहरे जल क्षेत्रों से तेल व प्राकृतिक गैस की खोज करना है. यह मंथन उन जगहों से किया जाएगा, जहां अब तक इंसानी पहुंच या खोज नहीं हो पाई है. जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में देश की ऊर्जा क्षमता को नई ऊंचाइयां देने के लिए आधुनिक युग के 'समुद्र मंथन' का जिक्र किया था, जिसका असर अब जाकर दिख रहा है.

विदेशों पर निर्भरता घटाने की पहल

वर्तमान समय में स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 88 से 89 प्रतिशत कच्चा तेल और लगभग आधी प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है. यानी हमारी ऊर्जा आपूर्ति काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार और भू-राजनीतिक तनावों पर टिकी हुई है. ऐसे में यह योजना देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कमजोर कर सकती है.

कैसे काम करेगी यह योजना?

हमारे देश के समुद्री क्षेत्रों में कई ऐसे बेसिन मौजूद हैं, जहां तेल और गैस के विशाल भंडार होने की प्रबल संभावना है. लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी और लागत अधिक होने की वजह से वहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है. इस नई योजना के तहत उन्नत तकनीक की मदद से सर्वे, आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययन और ड्रिलिंग का कार्य किया जाएगा. इसके जरिए सही जगहों की पहचान करके तेल और गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जाएगा.

समुद्र मंथन से देश को कितना लाभ होगा?

 इस योजना के सफल होने से देश के ऊर्जा भंडारों में इजाफा होगा. इससे विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी, भविष्य में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बड़ा निवेश आएगा और नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

 

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