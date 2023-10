Passport Scam क्या है, जिसमें सीबीआई ने 50 जगह मारे छापे, 16 अधिकारियों समेत 24 लोगों पर की FIR

डीएनए हिंदी: CBI Raid Latest News- देश में घर बैठे हुए नेपाल, बांग्लादेश अफगानिस्तान, श्रीलंका और यहां तक कि पाकिस्तान से भी आने वालों को भारत का 'असली नागरिक' बनाया जा रहा है. यह नागरिकता इन फर्जी राष्ट्रीयता वाले लोगों को असली पासपोर्ट देकर दिलाई जा रही है. सीबीआई ने बड़े पैमाने पर चल रहे इस गोरखधंधे की पोलपट्टी खोल दी है. सीबीआई ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 24 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इन लोगों में सरकारी अधिकारियों से लेकर प्राइवेट दलाल तक शामिल हैं. इस सिलसिले में सीबीआई ने शुक्रवार शाम को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में करीब 50 जगह एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जो शनिवार को भी चल रहा है. इस सर्च ऑपरेशन में कई और नाम सामने आने की संभावना है, जिनमें कुछ बड़े सफेदपोशों के भी नाम हो सकते हैं.

पहले जान लीजिए क्या है पासपोर्ट घोटाला

पासपोर्ट घोटाले को अंजाम देने के लिए एक पूरा नेटवर्क देशभर में काम कर रहा है, जिसमें दूसरे देश के नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये भारत का असली पासपोर्ट दिलाया जा रहा है. इससे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या तक आसानी से भारत के असली नागरिक बन जा रहे हैं. यह पासपोर्ट पूरी तरह असली होता है यानी किसी भी तरह की जांच में इसका पूरा रिकॉर्ड पासपोर्ट दफ्तरों में मौजूद होगा. इससे इन पासपोर्ट को रखने वाले लोगों को घुसपैठिया घोषित करना असंभव हो सकता है.

CBI dismantled fake passport racket operating in West Bengal and Sikkim. Searches underway at around 50 locations including Kolkata, Gangtok, Siliguri, and other locations since last evening. A senior superintendent of Passport Seva Laghu Kendras (PSLK) in Siliguri, along with a…