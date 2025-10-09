तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!

भाजपा के आंतरिक आकलन बताते हैं कि अभिनेता थलपति विजय की पार्टी, टीवीके, के पास वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत वोट हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत एनडीए विरोधी वोट हैं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के गुणा गणित लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. बता दें कि भाजपा ने तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं. पार्टी का ध्यान छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मज़बूत करने पर है. ध्यान रहे कि चुनाव प्रभारी जय पांडा और सह-प्रभारी मुरलीधर मोहोल ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया और राज्य भाजपा नेतृत्व और अन्नाद्रमुक नेताओं के साथ व्यापक रणनीतिक चर्चा की.

कहा जा रहा है कि, भाजपा का लक्ष्य छोटे दलों के साथ संभावित गठजोड़ की संभावना तलाश कर राज्य में मौजूदा डीएमके विरोधी भावना को एनडीए के पक्ष में मोड़ना है.

भाजपा के आंतरिक आकलन बताते हैं कि अभिनेता थलपति विजय की पार्टी, टीवीके, के पास वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत वोट हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत एनडीए विरोधी वोट हैं. इसलिए भाजपा विजय की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने की योजना पर काम कर रही है.

इस बीच, एनडीए के एक प्रमुख घटक, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के भीतर आंतरिक मतभेद सामने आए हैं. माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता एस रामदास एनडीए के साथ बने रह सकते हैं, जबकि उनके बेटे ए रामदास तटस्थ रहने या टीवीके के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं.

बताते चलें कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों को नवंबर में तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस), वीके शशिकला और टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के तीन गुट अपनी भविष्य की रणनीति और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं.

भाजपा की मुख्य रणनीति स्पष्ट है. भाजपा छोटी पार्टियों को एनडीए के तहत लाकर डीएमके विरोधी वोटों के विभाजन को रोकना चाहती है. हालांकि, निष्कासित एआईएडीएमके नेताओं को शामिल करने को लेकर गठबंधन के भीतर मतभेद बने हुए हैं.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, हाल ही में दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान, ई पलानीस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह को बताया कि निष्कासित नेताओं को वापस लाने से एनडीए की एकता प्रभावित हो सकती है.

अगले महीने से, भाजपा और एआईएडीएमके सत्तारूढ़ डीएमके सरकार को निशाना बनाते हुए एक संयुक्त अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें जनता की शिकायतों और राज्य के मुद्दों को उजागर किया जाएगा.

भाजपा के रणनीतिकारों का मानना ​​है कि छोटी पार्टियों को एनडीए के पाले में लाने से न केवल वोटों का बिखराव रुकेगा, बल्कि गठबंधन का समग्र राजनीतिक प्रभाव भी मजबूत होगा. हालांकि, मुख्य चुनौती एआईएडीएमके नेतृत्व को विस्तार योजना पर सहमत कराना है.

तमिलनाडु में भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब होती है या नहीं? इस सवाल का जवाब तो वक़्त देगा. लेकिन जो वर्तमान है वो स्वतः इस बात की पुष्टि कर दे रहा है कि नए किले स्थापित करने के लिए भाजपा देश भर में जी तोड़ म्हणत कर रही है और यकीनन इससे अन्य दलों को सबक लेना चाहिए.

