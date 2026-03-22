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CBSE के मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े वे कौन से नए दिशानिर्देश हैं, जिनके बारे में हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता होना चाहिए?

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भारत

CBSE के मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े वे कौन से नए दिशानिर्देश हैं, जिनके बारे में हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता होना चाहिए?

Menstrual Health Guidelines in Schools-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं. यह कदम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों के दायरे में रखा गया है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 22, 2026, 11:46 AM IST

CBSE के मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े वे कौन से नए दिशानिर्देश हैं, जिनके बारे में हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता होना चाहिए?

CBSE Menstruation Guidelines 2026. Photo AI

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स्कूलों में अधिक समावेशी और संवेदनशील वातावरण बनाने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने सभी संबद्ध स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के नए निर्देश जारी किए हैं. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार के दायरे में रखा गया.

शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म सुविधाएं केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंता नहीं बल्कि कानूनी और शैक्षणिक जिम्मेदारी हैं. “अपर्याप्त सुविधाएं और सामाजिक कलंक अक्सर लड़कियों की पढ़ाई में बाधा डालते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति कम होती है और कुछ मामलों में वे स्कूल छोड़ देती हैं,” कहते हैं डॉ. मीना कृष्णन, किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञ.

CBSE का उद्देश्य अब इस संवैधानिक अधिकार को स्कूल स्तर पर लागू करना है. नए नियम केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जागरूकता कार्यक्रमों और संरचित शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य को सामान्य और सुरक्षित रूप से देखने की संस्कृति बनाने पर भी जोर देते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का रुख: मासिक स्वास्थ्य एक अधिकार

20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में किशोरियों की शिक्षा बाधित होती है और सामाजिक कलंक उनकी शिक्षा में बड़ी बाधा डालता है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूलों को ऐसे सुरक्षित और सहायक स्थान बनाया जाए, जहां छात्राएं बिना किसी झिझक के शिक्षा प्राप्त कर सकें. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता को जोड़ने वाला मील का पत्थर है.

सीबीएसई के निर्देश के तहत जाने क्या होगा?

नई नीति के तहत स्कूलों को स्वच्छ और निजी शौचालय, लड़कियों के लिए अलग स्नानघर, और पर्याप्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने होंगे. स्कूल परिसर में मासिक धर्म स्वच्छता केंद्र बनाए जाने चाहिए, ताकि छात्राएं गुप्त रूप से आवश्यक संसाधन और सहायता प्राप्त कर सकें.साथ ही, मासिक धर्म अपशिष्ट का उचित निपटान अनिवार्य है, जिससे स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो.

शिक्षा और जागरूकता अब सुविधाओं से आगे होगी

CBSE ने शिक्षा पर भी जोर दिया है. स्कूलों को मासिक धर्म और यौवनारंभ पर संरचित कार्यक्रम आयोजित करने होंगे, जो NCERT और राज्य स्तरीय SCERT दिशानिर्देशों के अनुरूप हों. उद्देश्य यह है कि छात्राएं बिना शर्म या डर के मासिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर सकें. स्वास्थ्य और शिक्षा विशेषज्ञों को सलाह दी गई है कि वे इन कार्यक्रमों का नेतृत्व करें और छात्रों को वास्तविक जानकारी और व्यवहारिक सुझाव दें.

निगरानी और जवाबदेही होगी तय

CBSE ने इन नियमों के पालन के लिए निगरानी तंत्र भी तैयार किया है. जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे, और स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी. पहला चरण 31 मार्च और 30 अप्रैल 2026 तक पूरा होना है. विश्लेषकों का कहना है कि यह जवाबदेही संरचना स्कूलों को अधिक संवेदनशील और छात्र-केंद्रित बनाएगी.

 छात्राओं और स्कूलों पर क्या होगा इसका प्रभाव

विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई नीति से उपस्थिति में सुधार होगा, छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्कूलों में समावेशी माहौल तैयार होगा. “जब स्कूल मासिक धर्म स्वास्थ्य को सामान्य और सुरक्षित तरीके से देखते हैं, छात्राएं सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और भागीदारी बेहतर होती है,” डॉ. कृष्णन कहते हैं.

CBSE का यह कदम न केवल नीति और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप है, बल्कि यह दर्शाता है कि स्कूल शिक्षा देने के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण में भी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं.

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