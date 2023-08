WFI के खिलाफ खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन, असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को किया सस्पेंड

डीएनए हिंदी: दिल्ली में पहलवानों के धरने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. मंत्रालय ने कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर (Vinod Tomar) को सस्पेंड कर दिया है. इस विवाद के दौरान विनोद तोमर ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिया था. तोमर ने कहा था कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग बृजभूषण के साथ हैं, व्यक्तिगत तौर मुझे पहलवानों के आरोप सही नहीं लगते.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए विनोद तोमर ने कहा था कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर बैठे पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्डीड़न और वित्तीय गड़बड़ी के कोई भी सबूत पेश नहीं किए. उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 सालों से बृजभूषण के साथ जुड़ा हुआ हूं लेकिन मैंने कभी ऐसी घटना का आरोप उनके ऊपर लगता नहीं देखा.

WFI ने खेल मंत्रालय को सौंपा अपना जवाब

वहीं, इस मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब भी सौंपा है. डब्ल्यूएफआई ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित सभी आरोपों को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है. WFI ने कहा है कि खेल निकाय में तानाशाही और कुप्रबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है. देश के शीर्ष पहलवानों के धरने पर बैठने के बाद खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई से स्पष्टीकरण मांगा था. पहलवानों ने आरोप लगाया था कि महासंघ प्रमुख ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया और तानाशाह की तरह काम किया.

