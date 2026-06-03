Ritabrata Banerjee News: पश्‍च‍िम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कभी सत्‍ता का सुख भोग रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के 58 बागी व‍िधायकों ने विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता माना.

Ritabrata Banerjee News: पश्‍च‍िम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कभी सत्‍ता का सुख भोग रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के 58 बागी व‍िधायकों ने विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता माना. बनर्जी ने व‍िधानसभा स्‍पीकर रथींद्र बोस को समर्थन पत्र सौंपा ज‍िसे स्‍वीकार कर ल‍िया गया है. अब पश्‍च‍िम बंगाल की व‍िधानसभा में नेता प्रत‍िपक्ष के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मान्‍यता म‍िल गई है.

इस मामले में स्‍पीकर ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबी सौंप दी है. टीएमसी के इस नए बने गुट में चार उप नेता प्रत‍िपक्ष भी बनाए गए हैं.

मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को मिली मान्यता

इस मामले पर TMC से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, "18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तृणमूल कांग्रेस की यह दो-तिहाई बहुमत वाली विधायक पार्टी 'मैं' में नहीं बल्कि 'हम' में विश्वास रखती है. जो भी नियम बनाए गए हैं हमने हर नियम का पालन किया है. इसीलिए हमें 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर मान्यता मिली है. हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी मुख्य सलाहकार बनें और हमें ऐसी सलाह दें जिससे विपक्ष के तौर पर हमारी स्थिति मज़बूत हो सके. तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर 80 सदस्य चुने गए थे. उन सदस्यों में से दो-तिहाई से ज़्यादा सदस्यों ने अपना दावा पेश किया है और उस दावे को स्वीकार कर लिया गया है." (खबर अपडेट की जा रही है)

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