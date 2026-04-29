Exit polls 2026: साउथ से लेकर नॉर्थ तक, पश्चिम बंगाल में रीजन-वाइज कहां किस पार्टी का पलड़ा भारी?

Exit Polls: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव के नतीजों से पहले आज एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो चुके हैं. इस बार पश्चिम बंगाल के अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ें भी दिलचस्प नजर आ रहे हैं, आइए जानें..

West Bengal Region Wise Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जनता का फैसला EVM में कैद हो चुका है. अब सबकी नजर 4 मई को आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी है. चुनाव के नतीजों से पहले आज एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो चुके हैं. बंगाल में इस बार कांटे की टक्कर है. बंगाल की राजनीति पर हमेशा से ही पूरे देश की नजर रही है. इस बार सामने आए एग्जिट पोल के नतीजे राज्य में बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर रहे हैं. राज्य से आने वाले अलग-अलग क्षेत्रों के आंकड़ें भी दिलचस्प हैं. आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल में रीजन-वाइज राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं...

साउथ बंगाल

साउथ बंगाल की बात करें तो यहाँ कुल 86 सीटें हैं, जिनपर BJP और TMC+ के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

नॉर्थ बंगाल

नॉर्थ बंगाल में कुल 54 सीटें हैं, जिनपर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है. अनुमान है की यहाँ BJP को 39 से 42 सीटें मिल सकती हैं और TMC+ केवल 10 से 14 सीटों में ही सिमट सकती है.

जंगलमहल रीजन

राजनीतिक दृष्टि से जंगलमहल रीजन संवेदनशील रहा है. यहां कुल 47 सीटें हैं, जिनपर BJP को 30 से 33 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है. अनुमान है कि TMC+ 12 से 16 सीटों के बीच रह सकती है. इस क्षेत्र में BJP की पकड़ मजबूत हुई है, जो इसबार बंगाल के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है.

कोलकाता

कोलकाता क्षेत्र में 42 सीटें हैं, जिनपर TMC+ का दबदबा है. यहां TMC+ को 23 से 27 सीटें मिलते दिख रही है. BJP 14 से 17 सीटों में सिमट सकती है. कोलकाता में शहरी वोट बैंक का रुझान TMC के पक्ष में जा रहा है, ऐसा अनुमान है.

बॉर्डर रीजन

बॉर्डर रीजन में 65 सीटें हैं, यहां भी TMC+ का पलड़ा भारी दिख रहा है, यहां TMC को 39 से 43 सीट मिलती दिख रही हैं. इसके अलावा BJP 21 से 24 सीटों के बीच रह सकती है. यहां TMC की पकड़ मजबूत दिख रही है, हालांकि BJP भी पूरी तरह टक्कर दे रही है.

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