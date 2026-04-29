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West Bengal Exit Polls: बंगाल में BJP के हाथ सत्ता की चाभी? TMC को परेशान करने वाले हैं एग्जिट पोल के दावे

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Exit Poll: बंगाल में पहली बार BJP सरकार! Zeenia ने BJP के सिर सजाया ताज, TMC पर संकट के बादल

West Bengal Zeenia Exit Polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है. अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे. हर कोई जानना चाहता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने बड़ा सर्वे पेश किया है.

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Abhay Sharma

Updated : Apr 29, 2026, 08:42 PM IST

Exit Poll: बंगाल में पहली बार BJP सरकार! Zeenia ने BJP के सिर सजाया ताज, TMC पर संकट के बादल

West Bengal Zeenia Exit Polls 2026 (AI Image)

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West Bengal Zeenia Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है. अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे. इसी दिन दूसरे राज्यों के रिजल्ट भी घोषित होंगे. चुनाव खत्म होते ही माहौल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने बड़ा सर्वे पेश किया है. इस सर्वे में लाखों लोगों की राय और सोशल मीडिया ट्रेंड को भी शामिल किया गया है, जिससे चुनाव का माहौल समझने की कोशिश की गई है.

Zeenia का बड़ा दावा

Zeenia के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है. सर्वे में बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है. वहीं टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि लेफ्ट को करीब 5 सीटें मिल सकती हैं. अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है.

3 लाख लोगों का सर्वे

Zeenia के इस सर्वे में करीब 3 लाख लोगों को शामिल किया गया है. इसमें सिर्फ लोगों से राय ही नहीं ली गई, बल्कि वोट डालकर लौटे मतदाताओं के सोशल मीडिया पोस्ट का भी विश्लेषण किया गया है. सर्वे में यह भी सामने आया कि दूसरे चरण तक 91% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो एक रिकॉर्ड है. ज्यादा वोटिंग को अक्सर बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जाता है.

बंगाल में कड़ी टक्कर

हालांकि सर्वे में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन मुकाबला अभी भी कड़ा बताया जा रहा है. टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं. अगर 2021 के चुनाव की बात करें, तो टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी. इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है और मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया है.

सीएम की पसंद में कौन आगे?

सर्वे में यह भी पूछा गया कि लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं. इसमें ममता बनर्जी 42% समर्थन के साथ सबसे आगे हैं. वहीं सुवेंदु अधिकारी को 36%, अभिषेक बनर्जी को 9%, दिलीप घोष को 8% और अग्निमित्रा पॉल को 5% लोगों ने पसंद किया. इससे साफ है कि सीएम फेस के मामले में ममता बनर्जी आगे हैं, लेकिन सीटों की रेस में मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है.

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