भारत

SIR पर चुनाव आयोग को ममता बनर्जी की चिट्ठी, लिखी ऐसी बात सुनकर Shock हो जाएंगे आप...

SIR पर जारी सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में SIR 2.0 को लागू करने पर चिंता जताई है. आइये जानें इस पूरे विषय पर क्या कहा है ममता ने.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 20, 2025, 06:28 PM IST

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर राज्य में SIR 2.0 को लागू करने पर चिंता जताई है. उन्होंने SIR के प्रोसेस को 'ट्रेनिंग में बड़ी कमियों के कारण स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं' और प्रोसेस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लैरिटी की कमी बताया. बनर्जी ने लिखा, 'ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर क्लैरिटी की कमी और वोटर्स के रोज़गार के कामों के बीच उनसे मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह प्रोसेस स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है.'

अपने लेटर में, बनर्जी ने SIR की वजह से राज्य में हुई जानों के नुकसान का भी ज़िक्र किया. ध्यान रहे कि पिछले कुछ महीनों में, पश्चिम बंगाल में SIR के डर या काम के प्रेशर की वजह से सुसाइड की कई घटनाएं हुई हैं.

ऐसी ही एक घटना का ज़िक्र करते हुए, बनर्जी ने कहा, 'इस मिसमैनेजमेंट की इंसानी कीमत अब बर्दाश्त से बाहर है. कल, जलपाईगुड़ी के माल में BLO के तौर पर काम कर रही एक आंगनवाड़ी वर्कर ने सुसाइड कर लिया, कहा जा रहा है कि SIR से जुड़े बहुत ज़्यादा प्रेशर में. यह प्रोसेस शुरू होने के बाद से कई और लोगों की जान जा चुकी है.'

राज्य में हालात बहुत चिंताजनक होने को देखते हुए, उन्होंने बूथ-लेवल ऑफिसर्स के काम करने के हालात पर ध्यान दिया, जो कथित तौर पर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और काम के बोझ से गुज़र रहे हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि इन BLOs को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है और उन्हें पूरा प्रोसेस पूरा करने के लिए समय की बहुत कमी में काम करना पड़ता है.

अपनी चिट्ठी में बनर्जी ने लिखा है कि, 'मैं इन बहुत मुश्किल हालात और बहुत ज़्यादा काम के बोझ के बावजूद BLOS की कड़ी मेहनत की दिल से तारीफ़ करती हूं. हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि BLOS को इस तरह के बड़े काम के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग, सपोर्ट और समय नहीं दिया गया है. काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, नामुमकिन टाइमलाइन है, और ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए काफ़ी सपोर्ट नहीं है, इन सबने मिलकर पूरे प्रोसेस और इसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है. यह हमारे चुनावी लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है.'

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बनर्जी ने पूरे प्रोसेस को अस्त-व्यस्त और बिना प्लान के बताया. उन्होंने राज्य चुनाव आयोग की भी आलोचना की कि वह BLOs समेत आम लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर रहा है.

उन्होंने दावा किया कि, 'इस समय इलेक्शन कमीशन का जवाब खास तौर पर मंज़ूर नहीं है. मदद देने, टाइमलाइन बढ़ाने या सिस्टम की कमियों को दूर करने के बजाय, पश्चिम बंगाल के CEO के ऑफिस ने डराने-धमकाने का सहारा लिया है. बिना किसी वजह के कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं.'

इन सब बातों पर बात करते हुए, बनर्जी ने चिंता जताई कि इस रफ़्तार से वोटर लिस्ट के बारे में सही डेटा अपलोड करना नामुमकिन होगा, और कई असली वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.

पोल बॉडी से तुरंत एक्शन लेने की मांग करते हुए, बनर्जी ने यह कहते हुए अपनी बात खत्म की कि, 'इन हालात में, मैं ज़ोर देकर अपील करती हूं और उम्मीद करती हूं कि तुरंत सुधारात्मक एक्शन लिया जाएगा. इस बिना प्लान के, ज़बरदस्ती वाले काम को जारी रखने से न सिर्फ़ और जानें खतरे में पड़ती हैं, बल्कि चुनाव सुधार की वैधता भी खतरे में पड़ती है.'

