Heavy Rain Alert: इन राज्यों में 25 अगस्त तक होगी बेहद भारी बारिश, Delhi-NCR में बूंदाबांदी से खिला मौसम

डीएनए हिंदी: Latest Weather News- बादल फटने की कई घटनाओं के कारण तबाही से जूझ रहे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी खबर नहीं है. भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने मंगलवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 3-4 दिन यानी 25 अगस्त तक बेहद भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के हिमालयी इलाकों के साथ ही सिक्किम समेत पूरे उत्तरपूर्वी भारत में भी इस दौरान झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी है. मंगलवार को ताजा वेदर बुलेटिन (Weather Bulletin) में IMD ने उत्तरपश्चिम भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ ही तूफानी हवाएं चलने और बिजली कड़कने का अनुमान जारी किया है. उधर, दिल्ली-NCR में कई दिन से पड़ रही चिपचिपी गर्मी में मंगलवार शाम को कई जगह हुई हल्की बारिश ने राहत दी है. दिल्ली-NCR में इससे मौसम खुशगवार हो गया है.

Red Alert: #Uttarakhand is anticipated to experience isolated Heavy to Very heavy rainfall, including Extremely heavy downpours (over 204.4 mm), on 23rd and 24th August. Stay safe! #RedAlert #WeatherAlert #RainForecast #staysafe @moesgoi @DDNewslive @ndmaindia @airnewsalerts pic.twitter.com/Pnnv4qbkox

Delhi-NCR में अगले 7 दिन भी होती रहेगी हल्की बारिश

दिल्ली-NCR में पिछले कई दिन से पड़ रही उमसभरी गर्मी से मंगलवार शाम को हल्की बारिश ने राहत दी है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आदि इलाकों में चिपचिपी गर्मी पड़ रही है. मंगलवार सुबह ही IMD ने दिल्ली में 76% Humadity Level रिकॉर्ड किया था, जिसके कारण बेहद मुश्किल हो रही थी. मंगलवार को शाम तक दिल्ली-NCR में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई. शाम को दिल्ली-NCR के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जिससे पारे का स्तर भी नीचे आया है और उमस भी कम हुई है. इससे मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों को राहत मिली है. दिल्ली में पिछले 4 महीने के दौरान हुई बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी में पूरा साल होने वाली औसतन 774 mm बारिश का लेवल पार कर लिया है, लेकिन अगस्त के महीने में औसत से 85% कम बारिश हुई है. इसके चलते ही राजधानी में गर्मी के साथ ही उमस का बेहाल करने वाला मौसम बना हुआ है, जिसमें आज बारिश से हल्की राहत मिली है. मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में अगले 7 दिन भी हल्की बारिश होते रहने की संभावना जताई है.

कहां रहेगा कैसा मौसम

Visuals from Kotdwar in Pauri Garhwal as morning Heavy Rains lashed the region



Rishikesh recorded 86.8mm Rainfall in last 24hrs till 8:30am , Seasonal RF (since 1st June) now at 3282.7mm



Isolated Heavy to Very Heavy Rains for Uttarakhand this week especially in foot/low hills pic.twitter.com/irzWNJtzKt