Weather Updates: दिल्ली ही नहीं शुक्रवार को पूरा उत्तर भारत अचानक कोहरे की चादर में लिपट गया, जिससे विजिबिल्टी कम होने के चलते सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात तक, सबकुछ प्रभावित हुआ है.

Weather Updates: उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान अचानक बेहद नीचे आए तापमान से शुक्रवार को हर तरफ कोहरे की चादर फैली दिखाई दी. दिल्ली में भी कोहरे की पर्त इतनी गहरी थी कि विजिबिल्टी घटकर जीरो से भी कम हो गई. इसका असर सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात तक भी दिखाई दिया. जहां एकतरफ सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए, वहीं दर्जनों ट्रेन अपने तय समय से घंटों देरी से चलने के लिए मजबूर हुईं. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशन एयरपोर्ट पर कुछ भी दिखाई नहीं देने के चलते 202 फ्लाइट्स अपने तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी हैं. चिंता की बात ये है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रहने का अनुमान जताया है. IMD का कहना है कि 6 जनवरी को यदि हल्की बारिश हुई तो 8 जनवरी के बाद कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है.

दिल्ली में रहा लगातार 5वां सबसे ठंडा दिन

दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार को पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार सुबह दिल्ली का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यह लगातार 5वां सबसे ठंडा दिन बन गया है.

Delhi: Dense fog has blanketed the city as cold intensifies, reducing visibility. Fog lights are being used on streets pic.twitter.com/6XZn6i75Fx — IANS (@ians_india) January 3, 2025

औसतन 47 मिनट देरी से उड़ीं फ्लाइट्स

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिल्टी 0 पर आ गई, जिससे विमानों की उड़ान रोकनी पड़ी. इससे पूरा दिन में कम से कम 202 विमान अपने तय समय पर उड़ान नहीं भर सके. सुबह 8 बजे पालम एयरपोर्ट पर भी 0 विजिबिल्टी थी, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर विजिबिल्टी 50 मीटर दर्ज की गई. हालांकि ये दोनों एयरपोर्ट कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस में यूज नहीं होते हैं. दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर SpiceJet, Indigo और Air India समेत सभी एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं प्रभावित रहीं. विमान संचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट FlightRadar24 के मुताबिक, कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली फ्लाइट्स औसतन 6 मिनट लेट रहीं, जबकि यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स औसतन 47 मिनट देरी से टेकऑफ कर सकीं.

इंडिगो ने जारी की है स्पेशल ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो ने दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलुरु और गुवाहाटी रूट्स पर उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने यात्रियों से घर से निकलने से पहले फ्लाइट शेड्यूल चेक करने की सलाह दी है, क्योंकि उनकी फ्लाइट खराब विजिबिल्टी के कारण रद्द भी हो सकती है.

#6ETravelAsvisory: As weather conditions in #Delhi, #Guwahati & #Chandigarh are yet to improve, we recommend customers to continue monitoring their flight status for the latest updates https://t.co/IEBbuCsa3e. — IndiGo (@IndiGo6E) January 3, 2025

दिल्ली से जाने वाली ट्रेन भी चलीं लेट

कोहरे के कारण दिल्ली से जाने वालीं और दिल्ली आने वालीं सभी ट्रेन भी तय समय से देर से चलरही हैं. कई रूट्स पर ट्रेनों को टाइमिंग बदलकर चलाया गया है. ANI के मुताबिक, दिल्ली से कम से कम 24 ट्रेन कोहरे के कारण अपने तय समय से देरी से रवाना हुई हैं. अयोध्या एक्सप्रेस (Ayodhya Express) चार घंटा, गोरखधाम एक्सप्रेस (Gorakhdham Express) दो घंटे और बिहार क्रांति एक्सप्रेस (Bihar Kranti Express) व श्रमशक्ति एक्सप्रेस (Shram Shakti Express) तीन-तीन घंटे देरी से रवाना हुई हैं.

#WATCH | Delhi: Several trains delayed at New Delhi railway station due to fog as coldwave grips the city.



(Visuals from New Delhi Railway station) pic.twitter.com/NucZl6ZCGQ — ANI (@ANI) January 3, 2025

दिल्ली से राजस्थान तक रहा कोहरे का असर

कोहरे की चादर ने शुक्रवारको केवल दिल्लीवासियों को ही परेशान नहीं किया. IMD के मुताबिक, दिल्ली के अलावा राजस्थान के कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझनू, चुरू, श्रीगंगानगर, टोंक, पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन और कपूरथला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम इलाकों में कोहरे की चादर फैली रही है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.