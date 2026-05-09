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भारत

Weather Today: IMD ने पटना-कोलकाता समेत इन शहरों में जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 48 घंटे भारी

Aaj Ka Mausam: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय Cyclonic Circulation के कारण 2026 का मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है. IMD ने बिहार, बंगाल और दक्षिण भारत में भारी बारिश और आंधी का Alert जारी किया है.

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Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 06:38 AM IST

Weather Today: IMD ने पटना-कोलकाता समेत इन शहरों में जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 48 घंटे भारी
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मौसम विभाग (IMD) की ताजा चेतावनी ने इस साल मानसून की जल्दी दस्तक की संभावना बढ़ा दी है. बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में एक शक्तिशाली Cyclonic Circulation सक्रिय हो गया है, जो जल्द ही चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. यह सिस्टम न केवल दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश लाएगा, बल्कि Monsoon 2026 की रफ्तार को भी तेज कर सकता है.

48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 12-13 मई के आसपास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक Low Pressure Area (निम्न दबाव का क्षेत्र) बनने की प्रबल संभावना है. वर्तमान में श्रीलंका और मालदीव के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण इस सिस्टम को और मजबूती दे रहा है. अगले 48 घंटों में यह मानसून पूर्व का पहला बड़ा समुद्री तूफान बन सकता है.

मानसून की बदल सकती है तारीख

सामान्यतः मानसून 20 मई के करीब अंडमान पहुंचता है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं. यदि यह सिस्टम इसी तरह मजबूत बना रहा, तो मानसून अपनी निर्धारित तारीख (1 जून) से पहले ही केरल के तट से टकरा सकता है. अंडमान सागर में 15 मई के बाद मानसूनी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

उत्तर और मध्य भारत का मौसम: आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा: 11 से 13 मई के बीच एक नया 'Wet Spell' शुरू होगा, जिससे हल्की से मध्यम बारिश और 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
राजस्थान और एमपी: शनिवार को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. मध्य प्रदेश में 70 किमी/घंटा की रफ्तार से भीषण आंधी का अलर्ट है.
बिहार और पश्चिम बंगाल: शपथ ग्रहण समारोह पर बारिश का साया
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. बिहार में मूसलाधार बारिश को देखते हुए Red Alert जारी किया गया है, जबकि झारखंड और ओडिशा में Orange Alert प्रभावी है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश

असम और मेघालय: 11-12 मई को भारी बारिश का अनुमान है, जिससे असम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है.
केरल और तमिलनाडु: 14 से 16 मई के बीच इन राज्यों में 'भारी से बहुत भारी' बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कोचीन और मदुरै जैसे शहरों में व्यापक बारिश की संभावना है.

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