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भारत

Weather Update: अप्रैल में 'कूल-कूल' हुआ मौसम, दिल्ली से बिहार तक 80KMPH की आंधी और भारी बारिश का अलर्ट

Weather Report Today: देश में 12 अप्रैल तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा. हालांकि, इस राहत के तुरंत बाद 11 अप्रैल से तापमान में 10 डिग्री का उछाल आने और लू चलने की आशंका है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 09, 2026, 06:58 AM IST

Weather Update: अप्रैल में 'कूल-कूल' हुआ मौसम, दिल्ली से बिहार तक 80KMPH की आंधी और भारी बारिश का अलर्ट
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भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है. आसमान से बरस रही ये बूंदें आम लोगों के लिए गर्मी से राहत जरूर लाई हैं, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय बन गई हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में चेतावनी दी है कि बारिश और ओलावृष्टि का यह सिलसिला अगले 3 से 5 दिनों तक जारी रह सकता है. लेकिन असली चुनौती बारिश के बाद शुरू होगी, जब पारा अचानक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा.

अगले 5 दिनों का मौसमी चक्र

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक साथ कई मौसमी प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्थिरता बनी हुई है.
8 अप्रैल: आज उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में सबसे अधिक तीव्रता के साथ बारिश, बिजली और ओले गिरने का अलर्ट है.
9-10 अप्रैल: बारिश की तीव्रता में मामूली कमी आएगी, लेकिन छिटपुट जगहों पर बौछारें जारी रहेंगी.
11 अप्रैल से: एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिर से हलचल पैदा करेगा.

उत्तर और पूर्व भारत में 'काल बैसाखी' का खतरा

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में 60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है. वहीं, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है. यहां 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाला 'काल बैसाखी' जैसा तूफान तबाही मचा सकता है. पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश का दौर बना रहेगा.

तूफान के बाद आएगी भीषण लू

IMD ने सचेत किया है कि बारिश से मिली यह राहत महज 'तूफान से पहले की शांति' है. जैसे ही बारिश का यह दौर थमेगा, सूरज के तेवर तीखे हो जाएंगे.
10-11 अप्रैल के बाद: तापमान में अचानक 4°C से 10°C तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.
लू की वापसी: देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति दोबारा बन जाएगी, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा.

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