सावधान! अगले 36 घंटे यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में मचेगा हाहाकार, 80KM की रफ्तार वाली आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Weather Update: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 36 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है.

Aaj Ka Mausam: भीषण गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यूपी और बिहार सहित 17 राज्यों में 80KM की रफ्तार वाली आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. लू के थपेड़ों से झुलस रहे लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक राहत भरी लेकिन चेतावनीपूर्ण खबर दी है. पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने के कारण उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के मौसम में अचानक बदलाव आने वाला है. इसे मानसून से पहले का 'ट्रेलर' माना जा रहा है.

यूपी और बिहार में मचेगा हाहाकार

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 36 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. यहाँ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चलने की संभावना है. उत्तर प्रदेश के करीब 60 जिलों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप था, वहीं अब तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने (ठनका) का खतरा बना हुआ है. बिहार के उत्तरवर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों का हाल

दिल्ली-एनसीआर में 26 अप्रैल की शाम से बादलों की आवाजाही शुरू होगी. हालांकि यहाँ तापमान में मामूली गिरावट आएगी, लेकिन धूलभरी आंधी जनजीवन को प्रभावित कर सकती है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी 27 से 29 अप्रैल के बीच मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा. इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण में प्री-मानसून

एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में आंधी का डर है, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है. चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

तापमान में आएगी गिरावट

इस मौसमी उथल-पुथल से झुलसाती गर्मी से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि, यह राहत अस्थाई होगी और आंधी-तूफान का खतरा बना रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से