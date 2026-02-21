FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही बारिश का सिलसिला थम गया है. दिल्ली-एनसीआर में अब आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी का असर बढ़ेगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 21, 2026, 06:43 AM IST

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न: बारिश की विदाई के साथ अब बढ़ेगा 'हीट' का टॉर्चर, पारा 32 पार!
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी हल्की ठंडक और बूंदाबांदी का दौर अब पूरी तरह समाप्त हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर-पश्चिम भारत से बादलों ने विदाई ले ली है. अब सूरज की सीधी धूप और साफ आसमान के चलते तापमान में रिकॉर्ड तेजी आने की संभावना है.

दिल्ली में धूप तेज

फरवरी के मध्य में आए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 फरवरी को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कुछ समय के लिए सुहावना मौसम बना रहा. हालांकि, अब यह विक्षोभ हिमालयी राज्यों की ओर बढ़ गया है, जिससे मैदानी इलाकों में शुष्क हवाएं चलने लगी हैं.  अब धूप काफी तेज हो गई है.

तापमान का अनुमानित ग्राफ

अगले एक सप्ताह के दौरान गर्मी अपने तेवर और कड़े करेगी. मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री के उछाल की चेतावनी दी है:

20 फरवरी: आसमान साफ रहा और पारा 27-29 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.

21 फरवरी: तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है.

22-23 फरवरी: गर्मी का अहसास बढ़ेगा और अधिकतम पारा 29 से 32 डिग्री तक जा सकता है.

फरवरी में ही 'अप्रैल' जैसी तपिश

इस साल फरवरी का महीना अपनी सामान्य प्रकृति से अलग व्यवहार कर रहा है. दिल्ली में पहले ही तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है, जो इस महीने के लिए असामान्य है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार 'प्री-मानसून' जैसी स्थितियां फरवरी में ही पैदा हो गई हैं, जिससे लोगों को समय से पहले ही गर्म कपड़ों को अलविदा कहना पड़ रहा है.

