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दिल्ली-NCR से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इन राज्यों में 48 घंटों के भीतर मचेगा हाहाकार; भारी बारिश और तूफान का रेड अलर्ट जारी

Aaj Ka Mausam: देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, ओलावृष्टि और 80 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफान आने की संभावना है. उत्तर भारत में राहत के बीच पूर्वोत्तर में खतरा बना हुआ है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 10, 2026, 07:20 AM IST

दिल्ली-NCR से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इन राज्यों में 48 घंटों के भीतर मचेगा हाहाकार; भारी बारिश और तूफान का रेड अलर्ट जारी
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अप्रैल के महीने में कुदरत के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. जहाँ एक तरफ बेमौसम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर आंधी, बिजली और ओलावृष्टि ने कई राज्यों में तबाही की आशंका बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों को बेहद संवेदनशील बताते हुए देशव्यापी अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत: दिल्ली-NCR और यूपी का हाल

दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम मिला-जुला बना हुआ है. सुबह और शाम सुहावनी हवाएं चल रही हैं, जबकि दिन में धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी जारी है. 11 और 12 अप्रैल को भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान नियंत्रित रहेगा. उत्तर प्रदेश में भी बारिश के कारण पारे में गिरावट आई है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद आसमान साफ होते ही गर्मी की वापसी होगी और लखनऊ जैसे शहरों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

बिहार और राजस्थान में अलर्ट

बिहार के अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जहां 70 किमी/घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है. वहीं राजस्थान में 11 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बीकानेर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, इस सिस्टम के कमजोर पड़ते ही राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर में तूफान

पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड के केदारनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है. हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में 11 अप्रैल तक मध्यम बारिश और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है.
पूर्वोत्तर भारत: सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा, सिक्किम और असम जैसे राज्यों में है, जहाँ 80 किमी/घंटा की रफ्तार से विनाशकारी तूफान आने की आशंका है.

दक्षिण और मध्य भारत में लू की आशंका

जहां तटीय केरल और कर्नाटक में बारिश का अनुमान है, वहीं मध्य भारत (छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में गर्मी अपना रंग दिखाएगी. छत्तीसगढ़ में 14 और 15 अप्रैल के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुजरात के तटीय इलाकों में भी पारा तेजी से चढ़ने के संकेत हैं.
खराब मौसम के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें. सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट्स का पालन करें.

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