बंगाल सरकार द्वारा निर्देशों की अनदेखी पर जताई भारी नाराजगी

आज अमित शाह आज लॉन्च करेंगे Bharat Taxi App, जो Ola-Uber को देगा सीधा टक्कर

Weather Update Today: दिल्ली-NCR में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाईी कंपकंपी; अगले 48 घंटे बेहद भारी..

एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात

Homeभारत

भारत

Weather Update Today: दिल्ली-NCR में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई कंपकंपी; अगले 48 घंटे बेहद भारी..

Delhi-NCR Weather Update Today: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली-NCR सहित कुछ राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अलर्ट है. घना कोहरा और ठंडी हवाएं जनजीवन को प्रभावित करेंगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 05, 2026, 06:42 AM IST

IMD Weather Alert For Today

फरवरी की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और बारिश का दौर जारी रहेगा.

पहाड़ों पर 'ऑरेंज अलर्ट' और भारी बर्फबारी

पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर जारी है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है. विशेष रूप से हिमाचल के चंबा, कुल्लू और किन्नौर जैसे जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. भारी हिमपात के कारण कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों और लिंक रोड के बंद होने की आशंका है.

मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि

मैदानी राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. IMD ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो खड़ी फसलों के लिए चिंता का विषय है.

दिल्ली-NCR में सर्दी का नया रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली में हाल ही में पिछले चार वर्षों में फरवरी का सबसे कम अधिकतम तापमान (17.5°C) दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी.

तापमान में आएगी भारी गिरावट

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 3-4 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है. इससे सुबह और शाम की गलन बढ़ेगी, हालांकि दिन में बादल साफ होने पर कुछ राहत मिल सकती है.

