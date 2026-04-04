80KM की रफ्तार से आएगा 'बवंडर', साथ में ओलों की मार; दिल्ली-UP से बिहार तक IMD का हाई अलर्ट!

Aaj Ka Mausam Live: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर और मध्य भारत में 80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है. 4 से 7 अप्रैल तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है.

Weather Update Today: अप्रैल की शुरुआत के साथ ही देशभर में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर चिलचिलाती धूप ने दस्तक दी थी, वहीं अब दो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम ने अचानक 'यू-टर्न' ले लिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ दिन उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं.

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी और अंधेरा

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 4 और 5 अप्रैल को मौसम का सबसे उग्र रूप देखने को मिल सकता है. दिन के समय अचानक घने बादल छाने से अंधेरा हो सकता है और 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचा सकती हैं. विमान सेवाओं और सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ने की पूरी आशंका है.

उत्तर प्रदेश और बिहार में ओलावृष्टि का खतरा

उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के जिलों जैसे मेरठ, आगरा, झाँसी और मथुरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहाँ 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बड़े आकार के ओले गिरने की संभावना है, जो फसलों के लिए काल बन सकते हैं.

बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में 5 अप्रैल के बाद मौसम बदलेगा. यहां बारिश के साथ वज्रपात (बिजली गिरना) का बड़ा खतरा जताया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और भूस्खलन

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 6 अप्रैल तक भारी बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है. 60 से 70 किमी/घंटा की तूफानी हवाओं के कारण पर्यटकों को पहाड़ी रास्तों पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है. भूस्खलन के चलते प्रमुख मार्गों के अवरुद्ध होने का भी जोखिम बना हुआ है.

मध्य और दक्षिण भारत का हाल

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अचानक आई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं, दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं. पूर्वोत्तर भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

मौसम विभाग ने अपील की है कि आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों, कच्ची दीवारों और बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें. घर के भीतर रहें और मौसम के ताजा अपडेट्स पर नजर बनाए रखें.

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