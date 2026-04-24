दिल्ली-एनसीआर से लेकर बिहार तक लोगों को जल्द गर्मी से मिल सकती है राहत, IMD ने 13 राज्यों में जारी किया तूफानी बारिश का अलर्ट

अप्रैल महीना खत्म होने के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. हालांकि कुछ राज्यों में मौसम विभाग के बदलाव से लोंगों को इससे राहत जरूर मिल सकती है. वहीं राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा में तापमान और बढ़ोतरी होने की संभावन बनी हुई है.

Weather Update: इस बार अप्रैल माह में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. लोगों के पसीने छूटने लगे हैं, लेकिन जल्द ही इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. इसकी वजह मौसम विभाग द्वारा 13 राज्यों में आंधी तूफान और झमाझम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. इसमें दिल्ली एसीआर से लेकर ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं. वहीं आज से ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघायल, नगालैंड, असम और त्रिपुरा में भी तूफान और तेज बारिश की संभावना है. आइए जानते हैं सभी जगहों के मौसम का हाल क्या है...

दिल्ली एनसीआर में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उसके आसपास सटे एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी के साथ ही हीट वेव लगातार बढ़ती जा रही हे. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी यहां 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है. दोपहर के समय की धूप और तापमान ज्यादा परेशान कर सकता है. हालांकि दो दिन बाद 26 अप्रैल से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. यहां बादल छाने के साथ ही बारिश की संभावना बनेग. इससे तापमान में गिरावट भी संभव है.

यूपी से लेकर बिहार तक ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यहां 24 से 25 तक तो तापमान 42 से 43 सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं 24–27 अप्रैल के बीच पूर्वी हिस्सों में लू चलने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के ज्यादातर जिलों का भी यही हाल रहेगा, लेकिन 28 से 29 अप्रैल के बीच कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी वहीं बिहार में 25 से 26 अप्रैल के बीच ही मौसम में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. आंधी तूफान के साथ ही 29 अप्रैल तक भारी बारिश हो सकती है.

राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा में लोगों गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है. यहां तेज गर्मी के साथ ही तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा. 25 से 27 अप्रैल के बीच यहां मौसम और शुष्क रहने के साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं आईएमडी ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है.



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