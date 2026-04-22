मौसम विभाग कब जारी करता है लू या हीटवेव का अलर्ट, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए क्यों अलग होता है मापदंड?

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IMD Heatwave Criteria: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में लू का अलर्ट (Heat Wave Alert) जारी कर दिया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं मौसम विभाग कब जारी करता है लू या हीटवेव का अलर्ट?
IMD Weather Update- Heatwave Criteria: उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार, 22 अप्रैल को कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में हीटवेव (लू) की स्थिति बनी रहेगी. इसके अलावा कुछ जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहने की उम्मीद है. IMD के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 24-25 अप्रैल को तेज लू चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए कई राज्यों में लू का अलर्ट (Heat Wave Alert) जारी कर दिया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं मौसम विभाग कब जारी करता है लू या हीटवेव का अलर्ट?
IMD के मुताबिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्रों में गर्म और नम हवा चलने की संभावना है. वहीं हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, कोंकण और गोवा में रातें भी असामान्य रूप से गर्म रह सकती हैं.
IMD के अनुसार, हीटवेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 40°C या उससे अधिक हो. इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में 37°C या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30°C या उससे अधिक हो का तापमान हो तो हीट वेव घोषित कर दिया जाता है. इसके लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं..
नोट- IMD के अनुसार, हीटवेव घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदंड कम से कम दो मौसम स्टेशनों में, एक मौसम उप-विभाग के भीतर, कम से कम दो लगातार दिनों तक पूरे होने चाहिए, फिर इसे दूसरे दिन घोषित किया जाएगा.
अगर तापमान लगातार दो दिन या उससे ज्यादा समय तक 40 डिग्री या उससे ऊपर रहे और सामान्य से काफी ज्यादा रहे तो इस स्थिति को लू कहते हैं. IMD के मुताबिक, अगर यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही तो आधिकारिक रूप से हीटवेव घोषित किया जाता है. इस स्थिति में दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर कम निकलने की सलाह दी जाती है. बताते चलें इस समय हीटवेव से बचने के लिए ज्यादा पानी पिएं, नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन फायदेमंद होता है.
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