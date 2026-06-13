यूपी-दिल्ली समेत 17 राज्यों में धूल भरी आंधी का अलर्ट, चिलचिलाती धूप के बीच जानें आपके शहर में कब होगा मानसून का आगमन?

Weather Update: देश के 17 राज्यों में मौसम का बड़ा अलर्ट! मानसून की सक्रियता और पश्चिमी विक्षोभ के टकराने से तेज आंधी, धूल भरी हवाओं और कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ मौसम बदलने वाला है.

देश इस समय बदलते मौसम के एक बड़े दौर से गुजर रहा है. एक तरफ दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़कर कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ने धूल भरी आंधी और गरज-चमक का बड़ा सिस्टम तैयार कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने 13 जून के लिए देश के 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया है.

क्या कहता है IMD का पूर्वानुमान?

IMD के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहेगा. हवा की रफ्तार 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

विभिन्न राज्यों का हाल

दिल्ली-NCR: यहां दोपहर बाद बादलों की आवाजाही और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी-बारिश की संभावना है. तापमान में गिरावट से उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश और बिहार: राज्य के अधिकांश हिस्सों में येलो अलर्ट है. तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सतर्क रहने को कहा गया है.

राजस्थान और पंजाब-हरियाणा: यहां धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का डबल असर देखने को मिलेगा. हवा की तेज गति से पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान हो सकता है.

पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर): यहां आंधी के साथ ओलावृष्टि का खतरा है. भूस्खलन की संभावना को देखते हुए पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मानसून का प्रभाव: दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. केरल, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन सामान्य हो रहा है, हालांकि तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं.

सावधानी बरतें

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में न रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें. तेज हवाओं के चलते पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में पक्के मकानों में शरण लें. मानसून की यह प्रगति भीषण गर्मी और लू से राहत तो ला रही है, लेकिन मौसमी टकराव के कारण सतर्कता अत्यंत आवश्यक है.

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