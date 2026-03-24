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Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का बदलाव जारी, आंधी और बारिश बरपाएगी कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

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Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का बदलाव जारी, आंधी और बारिश बरपाएगी कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

भारत में पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना 19 राज्यों में मौसम में बदलाव की वजह बन गया है. इसी के चलते यहां मार्च के आखिरी सप्ताह तक तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना बनी हुई है. इसमें यूपी से बिहार बिहार तक शामिल हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 24, 2026, 08:47 AM IST

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का बदलाव जारी, आंधी और बारिश बरपाएगी कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Delhi NCR Weather Update

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मार्च माह के अंतिम हफ्ते के साथ ही मौसम का बदलाव जारी है. किसी दिन तेज धूप तो कुछ ही घंटों बाद आंधी और बारिश पड़ने से किसान परेशान हैं. वहीं मौसम विभाग की मानें तो मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है, जो अगले कुछ दिनों तक रहेगा. इसकी वजह से देश के 19 राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ही उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश, गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर भारी बारिश के संभावना बनी हुई है. आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई इलाकों में 30 से 70 की स्पीड में हवा चलने की संभावना बनी हुई है... 

दिल्ली में आज ऐसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. यहां भी कभी धूप तो कभी हवा और बारिश का प्रकोप जारी है. इसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ घट रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 25 मार्च तक आसमान बादलों से घिरा रहेगा, जबकि 26 मार्च को बारिश होने के संभावना बनी हुई है. इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 

यूपी और बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी

वहीं उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में आज यानी 24 मार्च को बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, यूपी के कई जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी. इसके बाद मौसम अगले दो दिनों तक शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है. वहीं बिहार में 26 से लेकर 27 मार्च तक भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बादलों की चमक और गरज के साथ ही बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है. 

उत्तर पश्चिम भारत में अलर्ट घोषित

मौसम विभाग ने मार्च के अंतिम सप्ताह तक उत्तर पश्चिम भारत में अलर्ट जारी किया है. इसकी वजह यहां तीन सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव बढ़ना है. इसके चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के साथ ही 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी. वहीं पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 26 मार्च को गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है.

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