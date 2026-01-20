सावधान! अगले एक हफ्ते तक बदल जाएगा मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; IMD ने दी चेतावनी

पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर के बीच अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में मौसम के तेवर और कड़े हो सकते हैं. जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ रही है, वहीं मैदानों में कोहरा और बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों जैसे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और लाहौल-स्पीति में हल्की से मध्यम बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थस्थलों पर पारा शून्य से नीचे जा चुका है. 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के और अधिक सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है.

मैदानी इलाकों में पारा और कोहरा

दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ है. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है. हालांकि, दोपहर में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़त देखी गई है, लेकिन शीतलहर का असर अभी भी बना हुआ है.

अगले सात दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है.

22 से 24 जनवरी: दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है.

गणतंत्र दिवस पर असर: 26 जनवरी के आसपास बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ठंड बढ़ सकती है.

उत्तर प्रदेश और बिहार का हाल

यूपी के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और मेरठ में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है. बिहार के पटना और गया जैसे जिलों में भी घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है. यहां धूप न निकलने की वजह से दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से