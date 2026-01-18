FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर, यूपी और पंजाब सहित कई राज्यों में अगले 48 घंटों में मौसम बिगड़ने की संभावना है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 18, 2026, 07:39 AM IST

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
उत्तर भारत के राज्यों में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ  के कारण मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कोहरे और शीतलहर के बीच अब बारिश ने आम जनजीवन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और कोहरे का वार

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. बारिश के कारण प्रदूषण से भले ही राहत मिले, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. सुबह के समय दिल्ली में विजिबिलिटी जीरो होने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

उत्तर प्रदेश में सात लोगों की मौत, प्रशासन अलर्ट

उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण हुए सड़क हादसों में अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है. लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में घने कोहरे के साथ-साथ तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिससे फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका है.

श्रीनगर में पारा -4 डिग्री के पार

पहाड़ों पर स्थिति और भी गंभीर है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4 डिग्री नीचे जा चुका है. 'चिल्लई कलां' के इस दौर में डल झील सहित कई जल स्रोत जमने लगे हैं. कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण कई संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए हैं.

पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट जारी

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ-साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है. अमृतसर और भटिंडा जैसे शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे बारिश के दौरान खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध रखें ताकि तैयार फसलों को नुकसान न हो.

अगले 5 दिनों का विशेष पूर्वानुमान

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 5 दिनों तक उत्तर भारत को ठंड से राहत नहीं मिलेगी. पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में और 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है. 20 जनवरी के बाद एक बार फिर आसमान साफ होगा, लेकिन कोहरे का प्रभाव रात और सुबह के समय बना रहेगा.

