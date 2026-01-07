शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत: घने कोहरे की चादर में लिपटी दिखी दिल्ली, जानें कब खत्म होगा सर्द हवाओं का सितम

उत्तर भारत भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है. दिल्ली में पारा 7°C तक गिर गया है, जिससे यातायात बाधित हुआ है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है.

उत्तर भारत इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है. दिल्ली-NCR समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है.

दिल्ली में 'कोल्ड डे' का अहसास

राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह का नज़ारा पूरी तरह धुंधला रहा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. घने कोहरे के कारण दृश्यता कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम रह गई, जिसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है और दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों पीछे चल रही हैं.

इन राज्यों के लिए शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लगभग 13 राज्यों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

उत्तर प्रदेश और बिहार

यहां अगले 2-3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और पाला गिरने की संभावना है. सीकर और फतेहपुर जैसे इलाकों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुँच गया है. पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाओं का रुख कर दिया है.

आम जनजीवन पर प्रभाव

कड़ाके की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों, जैसे नोएडा और वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2026 तक बंद करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने और केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटों तक राहत के आसार कम हैं. बर्फीली हवाओं के साथ घने कोहरे का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, सप्ताह के अंत तक तापमान में मामूली सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से