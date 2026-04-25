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पहले झुलसाएगी लू, फिर भट्टी की तरह तप रही दिल्ली को मिलेगी राहत; आज ही आंधी-तूफान के साथ होगा मौसम का बड़ा यू-टर्न

Aaj Ka Mausam: उत्तर भारत में इस समय सूरज की तपिश और लू का कहर जारी है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत की खबर दी है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे दिल्ली से लेकर बिहार तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 25, 2026, 08:46 AM IST

पहले झुलसाएगी लू, फिर भट्टी की तरह तप रही दिल्ली को मिलेगी राहत; आज ही आंधी-तूफान के साथ होगा मौसम का बड़ा यू-टर्न

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(Credit Image AI)

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दिल्ली इस समय किसी जलती हुई भट्टी से कम नहीं लग रही है, जहां आसमान से बरसती आग ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है. भीषण लू के थपेड़ों के बीच लोग बूंद-बूंद राहत को तरस रहे हैं. लेकिन, इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं. मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, आज ही दिल्ली के मिजाज में एक बड़ा 'यू-टर्न' आने वाला है. धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ होने वाली यह हलचल न केवल पारे को नीचे गिराएगी, बल्कि झुलसाती गर्मी से झटपट राहत भी दिलाएगी. उत्तर भारत में 26 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में आंधी-बारिश की संभावना है, जिससे झुलसाती गर्मी और लू से राहत मिलेगी.

लू के थपेड़ों के बीच सुकून की खबर

अप्रैल के महीने में उत्तर भारत भट्टी की तरह तप रहा है. दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कई शहरों में पारा 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है. लू  के कारण जनजीवन प्रभावित है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल से एक सशक्त पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो तपते मैदानों को राहत देगा.

दिल्ली-NCR: धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में 26 अप्रैल से बादलों की आवाजाही शुरू होगी. 43 डिग्री तक पहुँचते तापमान के बीच हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है. इससे प्रदूषण के स्तर में भी सुधार की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश: आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

यूपी के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. हालांकि यह फसलों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन गर्मी से जूझ रहे लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी.

बिहार: 'ठनका' और बारिश का दोहरा खतरा

बिहार में 27 अप्रैल से मौसम का असर ज्यादा दिखेगा. उत्तर बिहार के जिलों जैसे मधुबनी, सुपौल और किशनगंज में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. यहाँ बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान और पहाड़ों का हाल

राजस्थान में भी 25 अप्रैल की शाम से आंधी का दौर शुरू हो सकता है. वहीं, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हो जाएगा. दक्षिण भारत में भी प्री-मानसून गतिविधियों के कारण केरल और कर्नाटक में बारिश के आसार हैं.

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