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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आज का मौसम 8 अगस्‍त: 11 घंटे होगी तूफानी बारिश! यूपी-बिहार से दिल्ली-NCR तक, 40 शहरों में IMD का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल

Weather Today: 8 अगस्त को देश के 16 राज्यों में मानसून का भयंकर रूप देखने को मिलेगा. दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 40 शहरों में 11 घंटे मूसलाधार बारिश और 75 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी हुआ है.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 08, 2026, 06:27 AM IST

आज का मौसम 8 अगस्‍त: 11 घंटे होगी तूफानी बारिश! यूपी-बिहार से दिल्ली-NCR तक, 40 शहरों में IMD का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Image Source- ANI)

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देशभर में मानसून एक बार फिर अपने बेहद आक्रामक और विकराल रूप में लौट आया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा भविष्यवाणियों के अनुसार, आज यानी 8 अगस्त को देश के लगभग 16 राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ने वाला है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत तक मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ चुनिंदा इलाकों में लगातार 11 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिसके साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और खतरनाक हवाएं चल सकती हैं. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन और आम नागरिकों को पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

16 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी का तांडव

मौसम प्रणाली के सक्रिय होने के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में भारी खतरे का साया मंडरा रहा है. गंगा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) तथा दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण बादलों का घनत्व अत्यधिक बढ़ गया है. पहाड़ों पर भूस्खलन (Landslide) की आशंका बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बड़े-बड़े पेड़ों के उखड़ने और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया गया है. नदियों के पास रहने वाले लोगों और मछुआरों को जलस्रोतों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है.

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश का मौसम हाल

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह से ही काले बादलों का डेरा है. दिनभर रुक-रुक कर भारी बौछारें पड़ने और 30 से 40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

उत्तर प्रदेश: मेरठ, नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है. यहाँ 50 से 55 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम?

बिहार- गया, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा और बेगूसराय समेत दर्जनों जिलों में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है. खेतों में काम कर रहे किसानों को वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है.
झारखंड- रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में 50 से 60 किमी/घंटा की तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा का दौर शुरू हो चुका है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी है. नैनीताल, पिथौरागढ़, कांगड़ा, शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है.

पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का मौसम

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मालदा और दार्जिलिंग में 65 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है. वहीं, राजस्थान के जयपुर, सीकर, कोटा और उदयपुर तथा मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है. यदि आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा मौसम अपडेट पर नजर जरूर रखें और सावधानी बरतें.

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