सावधान! UP-Bihar में ओलावृष्टि के साथ 'ठनका' गिरने का खतरा, मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी; जानें दिल्ली का हाल

Aaj Ka Mausam, 07 May 2026: मई की भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है. आईएमडी ने यूपी-बिहार में आकाशीय बिजली और पूर्वोत्तर में 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

मई का महीना, जो अपनी चिलचिलाती धूप और लू (Heatwave) के लिए जाना जाता है, इस बार एक अलग ही रंग दिखा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कई हिस्सों के लिए आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और ठनका (आकाशीय बिजली) की गंभीर चेतावनी जारी की है. इस बदलाव ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं जान-माल के नुकसान का डर भी पैदा कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार में 'येलो अलर्ट'

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बादलों की आवाजाही जारी है, जिससे तापमान 37 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है. हालांकि, असली खतरा उत्तर प्रदेश और बिहार में है:

उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है. प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे जिलों में बिजली गिरने की विशेष चेतावनी दी गई है.

बिहार: राज्य के 15 जिलों में रुक-रुक कर बारिश और 'ठनका' गिरने का अंदेशा है. ग्रामीणों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे न रुकने की सलाह दी गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिण में प्री-मानसून

पहाड़ी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर) में मई के महीने में भी ठंड का एहसास हो रहा है. केदारनाथ, बद्रीनाथ और गुलमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों की हवा में भी ठंडक घुली है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के राज्यों—केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु—में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे वहां लू का असर पूरी तरह खत्म हो गया है.

आईएमडी की सबसे बड़ी चेतावनी पूर्वोत्तर भारत के लिए है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने का अनुमान है. भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

9 मई के बाद फिर लौटेगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान राहत पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण है. हालांकि, यह स्थिति स्थायी नहीं है. 9 मई 2026 के बाद से राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के इलाकों में तापमान में फिर से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे गर्मी का प्रकोप दोबारा शुरू होगा.

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