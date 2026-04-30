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सावधान! 60KM की रफ्तार से चलेगी आंधी, दिल्ली-NCR-UP में झमाझम बारिश का अलर्ट; जानें अगले 24 घंटे का हाल

Aaj Ka Mausam, 30 April 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच आईएमडी ने 60KM की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली, यूपी और बिहार में अगले 48 घंटों में पारा गिरेगा.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 30, 2026, 07:09 AM IST

सावधान! 60KM की रफ्तार से चलेगी आंधी, दिल्ली-NCR-UP में झमाझम बारिश का अलर्ट; जानें अगले 24 घंटे का हाल

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(Credit Image AI)

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Aaj Ka Mausam: उत्तर भारत के राज्यों में सूरज की तपिश से भट्टी की तरह जल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में मौसम पूरी तरह बदलने वाला है.

दिल्ली-NCR: धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे लू का असर कम होगा. हालांकि, तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और यातायात बाधित होने का खतरा भी बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश: 50 जिलों में हाई अलर्ट

यूपी के लगभग 50 जिलों में मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. विशेष रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं. किसानों को सलाह दी गई है कि वे बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें.

बिहार और राजस्थान में आसमानी बिजली का खतरा

बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट है. यहां ठनका (आसमानी बिजली) गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों से दूर रहने को कहा गया है. वहीं राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे रेतीले इलाकों में तेज धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है, हालांकि तापमान में गिरावट जरूर आएगी.

पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश में बदलेगा मिजाज

इन दोनों कृषि प्रधान राज्यों में तेज हवाओं और बौछारों से गर्मी का प्रकोप कम होगा. हालांकि, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाएं खेतों में खड़ी या कटी हुई फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं.
एमपी के कई जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं वातावरण में ठंडक घोलेंगी, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में अच्छी-खासी कमी दर्ज की जाएगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. देहरादून, शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर मौसम बेहद सुहावना हो गया है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं.

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में प्री-मानसून की दस्तक

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. वहीं पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और सिक्किम में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जिससे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
समूचे उत्तर-पश्चिम भारत में इस मौसमी बदलाव के कारण पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है. इससे एसी और कूलरों के फेल होने वाली भीषण स्थिति से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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