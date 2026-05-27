सावधान! झुलसती गर्मी के बाद अब आंधी-तूफान-बारिश का होगा तांडव; बिहार-UP समेत इन 15 राज्यों से होगी हीटवेव की छुट्टी

Aaj Ka Mausa, 27 May 2026: भीषण गर्मी के बीच IMD ने 17 राज्यों में 90 किमी की रफ्तार से आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. अगले 72 घंटे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं.

देश इस समय मौसम के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ एक ओर भीषण लू (हीटवेव) का प्रकोप है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग (IMD) ने राहत और खतरे दोनों का एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. 27 मई को देश के 17 राज्यों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

मौसम का बदला मिजाज और खतरा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के टकराने से मौसम बेहद अस्थिर हो गया है. कई राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. यह स्थिति न केवल राहत लाएगी, बल्कि कुछ स्थानों पर तबाही का कारण भी बन सकती है. अगले 72 घंटे देश के कई हिस्सों के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं.

विभिन्न राज्यों की स्थिति

दिल्ली-NCR: 27 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन 28 मई से मौसम करवट लेगा. 29 मई तक तापमान में 6-7 डिग्री की गिरावट की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश: राज्य के प्रमुख जिलों (सहारनपुर, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज आदि) में 75 किमी की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है.

बिहार: राज्य रेड अलर्ट पर है. चंपारण, मुजफ्फरपुर और पटना समेत कई हिस्सों में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं और वज्रपात की चेतावनी है.

झारखंड और पश्चिम बंगाल: इन राज्यों में भी 60 से 70 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ी राज्य (उत्तराखंड-हिमाचल): यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा: यहां अभी भी लू का कहर जारी है. हालांकि, 28-29 मई से धीरे-धीरे मौसम बदलने के आसार हैं.

दक्षिण भारत: यहां मानसून की आहट तेज हो गई है. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश शुरू हो चुकी है और मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने को कहा गया है.

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