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Weather Today: सावधान! दिल्ली-NCR में आज फिर बदलेगा मौसम, बिजली कड़कने के साथ बारिश और आंधी का पूर्वानुमान

Delhii-NCR Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार को दिल्ली-NCR के मौसम में बदलाव आएगा. धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 26, 2026, 06:45 AM IST

Weather Today: सावधान! दिल्ली-NCR में आज फिर बदलेगा मौसम, बिजली कड़कने के साथ बारिश और आंधी का पूर्वानुमान
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Delhii-NCR Weather Update: दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले दो-तीन दिनों से बढ़ रही तपिश पर आज ब्रेक लग सकता है. मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली-NCR के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका प्रभाव उत्तर-पश्चिमी भारत पर पड़ रहा है. मध्य पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में मौसम का मिजाज बदलने वाला है.

आंधी और बारिश की चेतावनी

गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की आशंका है. आज अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 18°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

मार्च में असामान्य वर्षा का दौर

स्काईमेट वेदर के विशेषज्ञ महेश पलावत के अनुसार, इस साल मार्च के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. आमतौर पर इस महीने में मानसून पूर्व की हल्की बौछारें ही पड़ती हैं, लेकिन लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार मौसम काफी अनिश्चित बना हुआ है.

महीने के अंत तक मिलेगी बड़ी राहत

मौसम विभाग का कहना है कि 29 से 31 मार्च के बीच देश के एक बड़े हिस्से में व्यापक वर्षा हो सकती है. इस लंबे स्पेल के कारण मार्च के अंत तक दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट आएगी और दिन का पारा 25°C के आसपास तक गिर सकता है, जिससे लोगों को समय से पहले आई गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

 

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