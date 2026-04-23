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गर्मी, लू और भयंकर तूफान का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी-बिहार समेत आधे भारत में पलटेगा मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ शुरू होगा आंधी-बारिश का तांडव

Aaj Ka Mausam: देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जल्द ही उत्तर भारत समेत 13 राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 23, 2026, 09:22 AM IST

गर्मी, लू और भयंकर तूफान का ट्रिपल अटैक! दिल्ली-यूपी-बिहार समेत आधे भारत में पलटेगा मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ शुरू होगा आंधी-बारिश का तांडव
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में देशभर में मौसम पलटने वाला है. एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक दिखेगा. इस सिस्टम के कारण 13 राज्यों में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का टॉर्चर और राहत

दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. दोपहर के समय गर्म हवाएं और तेज धूप ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. हालांकि, 25 अप्रैल से आसमान में बादल छाने शुरू होंगे और 27-28 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं, जिससे पारे में गिरावट आएगी.

उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट

यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेषकर बांदा और झांसी में तापमान 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है. 23 से 25 अप्रैल के बीच यहां लू (Heatwave) का प्रकोप चरम पर रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने की सलाह दी है. महीने के अंत में यहां भी बादलों की आवाजाही से कुछ राहत मिल सकती है.

बिहार और राजस्थान में भीषण तपिश

बिहार के कई जिलों में गर्मी का टॉर्चर जारी है और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर और चुरू में तापमान 43 डिग्री के पार चला गया है. पश्चिमी राजस्थान में लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 48 घंटों में मौसम खराब रहने वाला है. शिमला, कुल्लू और चमोली जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. पर्यटकों को फिसलन भरी सड़कों के कारण सतर्क रहने को कहा गया है.

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण भारी बारिश जारी है. आईएमडी के अनुसार, अगले चार दिनों तक यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है.

दक्षिण भारत में नया वेदर सिस्टम

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है. यह बारिश जहां किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है, वहीं तटीय इलाकों में उमस बढ़ने की भी संभावना है.

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