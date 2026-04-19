Weather Update: देश के 13 राज्यों में आंधी-तूफान और लू का 'डबल अटैक'; 5 साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बिगाड़ा मौसम का मिजाज, जानें UP-बिहार का हाल

Aaj Ka Mausam: देश में एक साथ सक्रिय हुए 5 साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मौसम को रोलरकोस्टर बना दिया है. जहां उत्तर भारत लू की चपेट में है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और पूर्वोत्तर में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

भारत का मौसम इन दिनों असामान्य उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है. सुबह की झुलसाने वाली धूप दोपहर होते-होते गर्म हवाओं (लू) में बदल रही है, जबकि शाम को अचानक चलने वाली तेज हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस अस्थिरता का मुख्य कारण एक साथ सक्रिय हुए 5 साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैं, जो देश के 13 राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश और बिहार: गर्मी का 'रेड अलर्ट'

उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है, खासकर बुंदेलखंड के जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है. मौसम विभाग ने यहाँ भीषण लू (Heatwave) की चेतावनी जारी की है. वहीं, बिहार और झारखंड में मौसम मिलाजुला है. सुपौल और किशनगंज जैसे इलाकों में हल्की बारिश से मामूली राहत मिली है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है.

राजस्थान और दिल्ली-NCR: धूल भरी आंधी और बढ़ता पारा

राजस्थान में शुष्क मौसम के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिससे तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है. दिल्ली-NCR में शनिवार से धूप तेज हो गई है और आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री के पार रहने का अनुमान है. यहाँ प्रदूषण के साथ बढ़ती गर्मी लोगों की दोहरी परेशानी का सबब बनी हुई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर में तूफान

मैदानी इलाकों में जहाँ लू चल रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण बर्फबारी और ओलावृष्टि जारी है. मौसम विभाग ने यहाँ लैंडस्लाइड और हिमस्खलन की चेतावनी देते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, अरुणाचल) में अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं. यहाँ 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है.

दक्षिण भारत का हाल

कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है. तटीय क्षेत्रों में मौसम अधिक सक्रिय है, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

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