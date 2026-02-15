FacebookTwitterYoutubeInstagram
17 फरवरी को मुंबई में PM मोदी से मिलेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का भारत दौरा, कल रात मुंबई पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे इमैनुएल मैक्रों, भारत-फ्रांस के बीच कई अहम समझौते होंगे, AI इम्पेक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे मैक्रों, मुलाकात के बाद PM मोदी, मैक्रों दिल्ली आएंगे, PM मोदी-इमैनुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी | अभिनेत्री हिमांशी खुराना को धमकी मिली, हिमांशी खुराना को ई-मेल से धमकी मिली, गैंगस्टर जीशान अख्तर ने हिमांशी को धमकी दी, मोहाली के सोहाना पुलिस थाने में FIR दर्ज, हिमांशी से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

क्या है 'डार्क शॉवरिंग'? इस वायरल ट्रेंड से वाकई नींद न आने की समस्या होती है दूर, मिलता है सुकून

महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं

Diabetes Statistics: भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा डायबिटीज-शुगर के मरीज? लिस्ट में इस राज्य का नाम सबसे ऊपर

धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

भारत

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

यूपी में आज ठंड ढलान पर है. नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ और सुहावना हो जाएगा. अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

Pragya Bharti

Feb 15, 2026, 06:45 AM IST

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम
Weather Today: उत्तर प्रदेश में फरवरी का आधा महीना बीतने के साथ ही सर्दी अब विदाई की ओर है. आज, 15 फरवरी 2026 को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. सुबह के समय हल्की सिहरन महसूस होगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गुनगुनी धूप का आनंद लिया जा सकेगा.

कहां कितनी रहेगी गर्मी?

आज नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.
नोएडा: यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जाएगा. सुबह धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम रह सकती है.
लखनऊ: राजधानी में सुबह न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा, जबकि दोपहर में पारा 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
प्रयागराज: संगम नगरी में आज सबसे अधिक गर्मी महसूस होगी, जहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है.

हवा की चाल और आसमान का मिजाज

पश्चिमी विक्षोभ का असर फिलहाल केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, इसलिए मैदानी इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है. उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं दिन में हल्की ठंडक बनाए रखेंगी. सुबह के समय दृश्यता 2 से 4 किलोमीटर तक कम रह सकती है, जो दोपहर होते-होते 10 किलोमीटर तक बेहतर हो जाएगी.

आम जनजीवन और यातायात

मौसम साफ होने के कारण ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, हाईवे पर सुबह की धुंध के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतनी होगी. आउटडोर गतिविधियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल है. त्वचा में रूखापन महसूस हो सकता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहें और हल्की फुलकी सुरक्षा के लिए हल्के गर्म कपड़े साथ रखें.

