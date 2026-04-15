FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

इजराइल को बड़ा झटका, इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने रक्षा सौदा रद्द किया, ब्रिटेन ने ट्रंप के रुख को लेकर अमेरिका की आलोचना की

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Horoscope 15 April 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...

चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?

बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई

Homeभारत

भारत

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बढ़ती उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Apr 15, 2026, 06:55 AM IST

Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज यानी 15 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में मौसम की स्थिति काफी अस्थिर नजर आ रही है. जहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर: राहत की उम्मीद कम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज दिनभर तेज धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 37°C तक जा सकता है. हालांकि, दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाने और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन गर्मी का असर कम नहीं होगा.

बिहार और राजस्थान: दो विपरीत स्थितियां

बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है. राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है. इसके विपरीत, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पारा 40°C के पार पहुंच गया है. यहां भीषण गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ी और मध्य राज्यों का हाल

उत्तराखंड: पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश के संकेत हैं, जिससे मैदानी इलाकों की हवाओं में थोड़ी ठंडक बनी रहेगी.                                                                                                                                                                              मध्य प्रदेश: यहां के कई जिलों में बादलों की लुका-छिपी जारी है. गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ने की आशंका है.
महाराष्ट्र और गुजरात: इन राज्यों में फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है. यहां पारा 38°C से 42°C के बीच बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं.

दक्षिण भारत में बारिश

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियों के चलते मध्यम बारिश दर्ज की गई है. यहां तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई
बॉलीवुड की इन 10 टॉप एक्ट्रेस ने कभी नहीं देखा कॉलेज का मुंह, किसी ने 5वीं तो किसी ने 12वीं में छोड़ दी पढ़ाई
Zodiac Truth Secrets: झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
झूठ बोलने में मास्टर होते हैं इन राशियों के लोग, सच को छिपाने या दबाने में नहीं लेते समय
11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?
11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?
MORE
Advertisement
धर्म
Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
Numerology: क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
Horoscope 14 April 2026: तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Asha Bhosle Funeral: पंचतत्व में विलीन हुईं संगीत की महारानी आशा भोसले, तुलसी और गंगाजल पिलाकर बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि
पंचतत्व में विलीन हुईं संगीत की महारानी आशा भोसले, तुलसी और गंगाजल पिलाकर बेटे आनंद ने दी मुखाग्नि
MORE
Advertisement