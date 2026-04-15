Aaj Ka Mausam 15 April 2026: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगा पारा, पंजाब-हरियाणा में आएंगी तूफानी हवाएं; बिहार में कैसा रहेगा हाल?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. वहीं, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश के आसार हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बढ़ती उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है.

आज यानी 15 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में मौसम की स्थिति काफी अस्थिर नजर आ रही है. जहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ राज्यों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर: राहत की उम्मीद कम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज दिनभर तेज धूप खिली रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 37°C तक जा सकता है. हालांकि, दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाने और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन गर्मी का असर कम नहीं होगा.

बिहार और राजस्थान: दो विपरीत स्थितियां

बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है. राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है. इसके विपरीत, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पारा 40°C के पार पहुंच गया है. यहां भीषण गर्मी के साथ लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ी और मध्य राज्यों का हाल

उत्तराखंड: पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश के संकेत हैं, जिससे मैदानी इलाकों की हवाओं में थोड़ी ठंडक बनी रहेगी. मध्य प्रदेश: यहां के कई जिलों में बादलों की लुका-छिपी जारी है. गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ने की आशंका है.

महाराष्ट्र और गुजरात: इन राज्यों में फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है. यहां पारा 38°C से 42°C के बीच बना हुआ है, जिससे दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं.

दक्षिण भारत में बारिश

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियों के चलते मध्यम बारिश दर्ज की गई है. यहां तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है.