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सावधान! अगले 96 घंटे भारी, 70KM की रफ्तार से आएगी आंधी; दिल्ली-यूपी से बिहार तक इन राज्यों में तूफान के साथ होगी मूसलाधार बारिश

Aaj Ka Mausam Live: मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 16 राज्यों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश और 70KM की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

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Pragya Bharti

Updated : May 14, 2026, 07:19 AM IST

सावधान! अगले 96 घंटे भारी, 70KM की रफ्तार से आएगी आंधी; दिल्ली-यूपी से बिहार तक इन राज्यों में तूफान के साथ होगी मूसलाधार बारिश
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भारत के मौसम में एक साथ दो विपरीत रंग देखने को मिल रहे हैं. जहाँ उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत का मिजाज बदलने वाला है, वहीं पश्चिमी राज्य अब भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक ताजा बुलेटिन जारी कर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में अगले 4 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है.

70KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय मौसमी गतिविधियों के कारण उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. बिहार के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां पटना से लेकर किशनगंज तक मौसम विभाग ने बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका जताई है.

दिल्ली-एनसीआर और पंजाब-हरियाणा का हाल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत देंगी. पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिसार, अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश से पर्यटकों के लिए मौसम सुहावना बना रहेगा.

लू और भारी बारिश का दोहरा संकट

एक तरफ जहाँ उत्तर भारत में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हैं, वहीं राजस्थान के बाड़मेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहेगा. इसके विपरीत, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा मंडरा रहा है.

सावधानी बरतने की सलाह

IMD ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. विशेषकर बिजली गिरने के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों के लिए यह मौसम मिश्रित फल देने वाला है—जहाँ कुछ फसलों को पानी मिलेगा, वहीं ओलावृष्टि से नुकसान का भी डर बना हुआ है. अगले 48 घंटे देश के बड़े हिस्से के लिए मौसम के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

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