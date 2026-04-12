कहीं लू तो कहीं तूफानी बारिश! साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने पलटा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में मचेगा तांडव

साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 12 राज्यों में भारी बारिश और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. वहीं, यूपी, बिहार और एमपी में पारा चढ़ने से लू का खतरा बढ़ गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के मौसम को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. वर्तमान में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो विपरीत छोर देखने को मिल रहे हैं. जहां 12 से ज्यादा राज्यों में कुदरत का तूफानी रूप दिखने वाला है, वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी अब जानलेवा होने लगी है.

इन राज्यों में मंडरा रहा है तूफान का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है.

यूपी, बिहार और एमपी में लू का कहर

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश अब असहनीय होती जा रही है. उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छंटते ही तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. लखनऊ, कानपुर, पटना और गया जैसे शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है. आने वाले 3-4 दिनों में इन राज्यों में लू चलने की प्रबल संभावना है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 14 से 17 अप्रैल के बीच भीषण गर्मी का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

दिल्ली-NCR और राजस्थान का मिजाज

दिल्ली में फिलहाल तेज धूप के साथ शुष्क हवाएं चल रही हैं. यहाँ अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, राजस्थान में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर और बीकानेर जैसे इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है. हालांकि, यह राहत अस्थायी होगी और जल्द ही यहाँ भी लू का दौर शुरू हो जाएगा.

पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है. यहां 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और भारी बारिश बाढ़ व भूस्खलन का कारण बन सकती हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.