FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

Homeभारत

भारत

बर्फीली हवाओं का पहरा: पंजाब में 1.1 डिग्री तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का दोहरा अटैक

Delhi-NCR Weather Report: उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है. पंजाब में पारा 1.1°C तक गिरा, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने दो दिनों का 'यलो अलर्ट' जारी कर कड़ाके की शीतलहर की चेतावनी दी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 11, 2026, 02:50 PM IST

बर्फीली हवाओं का पहरा: पंजाब में 1.1 डिग्री तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का दोहरा अटैक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जनवरी का दूसरा सप्ताह उत्तर भारत के लिए हाड़ कंपाने वाली ठंड लेकर आया है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली में सीजन की सबसे सर्द सुबह

राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री नीचे गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया. ठिठुरन को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले दो दिनों का 'यलो अलर्ट' जारी किया है. कोहरे की वजह से पालम और सफदरजंग हवाई अड्डों पर दृश्यता (Visibility) महज 50 मीटर तक रह गई, जिससे कई उड़ानों और रेल सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है.

पंजाब और हरियाणा में 'बर्फानी' ठंड

पंजाब के होशियारपुर में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम है. अमृतसर (1.3°C) और लुधियाना (5.0°C) जैसे शहर भी भीषण शीतलहर की गिरफ्त में हैं. वहीं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पारा 1.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. मौसम विभाग के अनुसार, मेवात और अंबाला को छोड़कर हरियाणा के लगभग सभी जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है.

राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

राजस्थान में भी सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. गलन और शीतलहर के चलते प्रदेश के 26 जिलों में सोमवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. जैसलमेर और सीकर जैसे जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में एक दर्जन जिलों में भारी शीतलहर की आशंका जताई है.

उत्तराखंड में सूखी ठंड और पाला

उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं हैं, लेकिन प्रदेश 'सूखी ठंड' की चपेट में है. पहाड़ों में रात के समय भारी पाला गिर रहा है, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं. मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम घना कोहरा छाया रहता है.

मौसम विभाग की सलाह

IMD ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की ठंड से बचने की सलाह दी है. अगले 48 घंटों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा. घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं. उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. बर्फीली हवाओं और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab
Uric Acid Control: ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
MORE
Advertisement