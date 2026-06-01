इन राज्यों में कहीं तेज आंधी-बारिश, तो कहीं अभी भी हीटवेव का खतरा, देशभर में बदल रहा मौसम! IMD ने जारी किए कई अलर्ट

India Weather Report Today State Wise: दिल्ली से लेकर बिहार, उत्तराखंड से लेकर असम और केरल तक मौसम तेजी से करवट बदल रहा है. चलिए जानें आपके राज्य में आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है और किन बातों का ध्यान रखना होगा और IMD ने क्या अलर्ट जारी किया है.

मई की झुलसाने वाली गर्मी के बाद जून की शुरुआत राहत और चिंता दोनों लेकर आई है. कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन इसके साथ तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का खतरा भी बढ़ गया है. मौसम विभाग की ताजा चेतावनी सिर्फ मौसम का अपडेट नहीं है, बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, यात्रा, बिजली सप्लाई, खेती और स्वास्थ्य से भी सीधे जुड़ी हुई है.



उत्तर भारत में राहत भी, खतरा भी

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की भीषण गर्मी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसका सीधा असर सड़क यातायात, उड़ानों और बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन अचानक आने वाले तूफानी सिस्टम परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं.

पूर्वी भारत में बिजली गिरने और भारी बारिश का खतरा

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

झारखंड में 6 जून तक येलो अलर्ट लागू है. कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों, किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का लंबा दौर

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. कई पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है.

यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है. इन राज्यों में लगातार बारिश का असर सड़क संपर्क, स्कूलों और स्थानीय कारोबार पर भी पड़ सकता है. कई इलाकों में प्रशासन को पहले से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.

दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक, केरल और तटीय राज्यों पर नजर

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप क्षेत्र में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

केरल के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं चल सकती हैं.

यात्रा की योजना बना रहे लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पर्यटन स्थलों पर बारिश की वजह से गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं.

राजस्थान और पश्चिमी भारत में अभी भी गर्मी का असर

जहां देश के कई हिस्सों में बारिश राहत दे रही है, वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हीटवेव और गंभीर हीटवेव जैसी स्थिति की चेतावनी जारी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है. लगातार बढ़ती बिजली खपत, पानी की मांग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं. यही वजह है कि कई शहरों में बिजली कटौती और पानी की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं.

IMD का बड़ा संकेत: मानसून कमजोर रहा तो बढ़ सकती है महंगाई

मौसम विभाग ने 2026 के मानसून को सामान्य से कमजोर रहने की आशंका भी जताई है. यह खबर सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण है. भारत की बड़ी आबादी और खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर है. यदि बारिश सामान्य से कम रहती है तो दाल, सब्जियां, खाद्यान्न और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों पर असर पड़ सकता है. इससे आने वाले महीनों में घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

यानी अभी की बारिश राहत दे रही है, लेकिन पूरे मानसून सीजन पर नजर रखना जरूरी होगा क्योंकि इसका असर सीधे आपकी जेब तक पहुंच सकता है. ([Reuters][6])

फिलहाल क्या करें?

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. यात्रा से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें. जिन इलाकों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी है, वहां वाहन सावधानी से चलाएं और मोबाइल पर मौसम अलर्ट सक्रिय रखें.

अगले कुछ दिन देशभर में मौसम के लिहाज से बेहद सक्रिय रहने वाले हैं. ऐसे में मौसम की हर नई अपडेट आपकी सुरक्षा और रोजमर्रा की योजना दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

