FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Labor Day Special: काम के साथ जिंदगी कैसे संभालें? जानिए वर्क-लाइफ बैलेंस के स्मार्ट तरीके जो बढ़ाएंगे फोकस और मेंटल पीस

काम के साथ जिंदगी कैसे संभालें? जानिए वर्क-लाइफ बैलेंस के स्मार्ट तरीके जो बढ़ाएंगे फोकस और मेंटल पीस

सावधान! यूपी-बिहार समेत इन 9 राज्यों में ओले और तूफान मचाएंगे तबाही, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

सावधान! यूपी-बिहार समेत इन 9 राज्यों में ओले और तूफान मचाएंगे तबाही, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Tumbbad 2 Star Cast: 'तुम्बाड 2' की स्टार कास्ट हुई फाइनल; प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ, कौन बनेगा हस्तर की कहानी का हिस्सा?

Tumbbad 2 Star Cast: 'तुम्बाड 2' की स्टार कास्ट हुई फाइनल; प्रियंका चोपड़ा या कैटरीना कैफ, कौन बनेगा हस्तर की कहानी का हिस्सा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ

भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति 

भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति

May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 

मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल

Homeभारत

भारत

सावधान! यूपी-बिहार समेत इन 9 राज्यों में ओले और तूफान मचाएंगे तबाही, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यूपी-बिहार सहित 11 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी हैं. 70KM की रफ्तार से आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 01, 2026, 07:16 AM IST

सावधान! यूपी-बिहार समेत इन 9 राज्यों में ओले और तूफान मचाएंगे तबाही, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

weather update

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Mausam: अप्रैल की भीषण गर्मी के बाद अब मई की शुरुआत देश के बड़े हिस्से के लिए आफत भरी साबित हो सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 11 राज्यों में मौसम के बिगड़ने को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले दो दिनों तक आसमान से राहत के साथ-साथ आफत भी बरसेगी.

70KM की रफ्तार और ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, मैदानी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यह गति इतनी भीषण है कि बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ सकते हैं. यूपी, बिहार और हरियाणा के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि की आशंका है, जो किसानों की फसलों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक का हाल

दिल्ली-एनसीआर: गुरुवार से शुरू हुआ आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. तापमान में गिरावट से गर्मी तो कम हुई है, लेकिन बिजली गिरने और ट्रैफिक बाधित होने का खतरा बना हुआ है.
उत्तर प्रदेश और बिहार: यूपी के पश्चिमी जिलों से लेकर पूर्वांचल तक और बिहार के 22 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने लोगों को खुले में न जाने की सलाह दी है.
पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश से एक बार फिर सर्दी का अहसास लौट आया है.

राजस्थान और पंजाब में धूल भरा तूफान

रेगिस्तानी इलाकों यानी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है. पंजाब और हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

सावधानी ही बचाव है

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि आंधी के दौरान ऊंचे पेड़ों, कच्ची दीवारों और बिजली के तारों से दूर रहें. पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण मछुआरों को भी सतर्क रहने को कहा गया है. गर्मी से मिली यह राहत अपने साथ आंधी और बिजली का जोखिम लेकर आई है, इसलिए मौसम अपडेट पर नजर रखना अनिवार्य है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ
पेट्रोल पंप पर मिलने वाली इन 7 मुफ्त सेवाओं के बारे में जानते हैं? गाड़ी में तेल न भरवाने पर भी उठा सकते हैं लाभ
भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति 
भगवान बुद्ध के 7 सिद्धांत गांठ बांध लें, बदल जाएगा जीवन को देखने का नजरिया और मिलेगी सक्सेस और मन की शांति
May Rashifal:मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल 
मई में किन राशियों को मिलेगा मेहनत का फल और किसकी बढ़ेंगी चुनौतियां? किसे मिलेगा सक्सेस और पैसे, यहां पढ़े पूरे महीने का राशिफल
3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी
3000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 1500 करोड़ की कंपनी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स
IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने ठोक दिए 37 सिक्स
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Narasimha Jayanti Aarti: नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
नरसिंह भगवान की जयंती पर चालीसा पाठ के साथ करें आरती, शत्रु, भय और समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
Numerology: साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, कभी भी दे देते हैं धोखा
Hast Rekha: हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
हथेली का बुध पर्वत खोल देगा राज, जानें हाथों की रेखाओं से कर सकते हैं धूर्त या दिल के साफ इंसान की पहचान
Ganesh Stotra Path: जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
जीवन की परेशानी और संकटों से बचाएगा संकटनाशन गणेश स्तोत्र, रोज पाठ करने से बनेगा दिव्य सुरक्षा कवच
MORE
Advertisement