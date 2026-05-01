सावधान! यूपी-बिहार समेत इन 9 राज्यों में ओले और तूफान मचाएंगे तबाही, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यूपी-बिहार सहित 11 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी हैं. 70KM की रफ्तार से आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Aaj Ka Mausam: अप्रैल की भीषण गर्मी के बाद अब मई की शुरुआत देश के बड़े हिस्से के लिए आफत भरी साबित हो सकती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 11 राज्यों में मौसम के बिगड़ने को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले दो दिनों तक आसमान से राहत के साथ-साथ आफत भी बरसेगी.

70KM की रफ्तार और ओलावृष्टि की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, मैदानी इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. यह गति इतनी भीषण है कि बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ सकते हैं. यूपी, बिहार और हरियाणा के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि की आशंका है, जो किसानों की फसलों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक का हाल

दिल्ली-एनसीआर: गुरुवार से शुरू हुआ आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. तापमान में गिरावट से गर्मी तो कम हुई है, लेकिन बिजली गिरने और ट्रैफिक बाधित होने का खतरा बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश और बिहार: यूपी के पश्चिमी जिलों से लेकर पूर्वांचल तक और बिहार के 22 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट है. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने लोगों को खुले में न जाने की सलाह दी है.

पहाड़ी राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश से एक बार फिर सर्दी का अहसास लौट आया है.

राजस्थान और पंजाब में धूल भरा तूफान

रेगिस्तानी इलाकों यानी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है. पंजाब और हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

सावधानी ही बचाव है

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि आंधी के दौरान ऊंचे पेड़ों, कच्ची दीवारों और बिजली के तारों से दूर रहें. पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण मछुआरों को भी सतर्क रहने को कहा गया है. गर्मी से मिली यह राहत अपने साथ आंधी और बिजली का जोखिम लेकर आई है, इसलिए मौसम अपडेट पर नजर रखना अनिवार्य है.

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