दिल्ली-यूपी में छाया घना कोहरा, हिमाचल और जम्मू में बर्फबारी ने बढ़ाई कंपकंपी; जानें उत्तर भारत में कब तक रहेगी हाड़ कपाने वाली ठंड

Delhi-Noida Weather Update: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-NCR सहित 10 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. पहाड़ों पर भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा.

Delhi-Noida Weather Update: फरवरी की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं.

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना

IMD ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है.

दिल्ली-NCR में कोहरे और ठंड का डबल अटैक

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को विजिबिलिटी गिरकर 50-100 मीटर तक रह गई, जिससे हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अगले 4-5 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा बना रहेगा. सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री नीचे (17.5°C) दर्ज किया गया, जो पिछले चार वर्षों में फरवरी का सबसे कम तापमान है.

आगामी 48 घंटों में उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. इससे ठिठुरन एक बार फिर बढ़ेगी. बिहार और ओडिशा में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा.

इन राज्यों के लिए 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट

भारी बारिश/बर्फबारी: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड.

बारिश और आंधी: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार.

घना कोहरा: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश.

बाहर निकलने से बचें

IMD ने यात्रियों को खराब विजिबिलिटी के कारण सावधानी बरतने और घर से निकलने से पहले फ्लाइट/ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है. साथ ही, ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है.

